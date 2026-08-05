中聯油脂風暴延燒 台南查核2048家業者、下架72公噸問題油品

中聯油脂苯駢芘超標事件持續延燒，台南市衛生局持續追查問題油品流向，截至目前已完成2048家下游業者、食品販售及餐飲業者查核，累計下架回收問題油品72.15公噸；另因源春製油廠代工苦茶油接連驗出苯駢芘超標，衛生局也追查本市相關販售通路，其中包括江醫師健康舖子及甄洋生物科技有限公司。

衛生局表示，針對苦茶油事件已同步查核全市販售通路。其中，江醫師健康舖子今年1月1日至8月1日共售出源春製油廠代工苦茶油143罐，業者已主動通知會員辦理退貨，目前共有108罐待回收，包括問題批號85罐及其他批號23罐，後續將持續辦理退貨作業。

另外，衛生局今天也公布，甄洋生物科技有限公司曾向源春製油廠進貨苦茶油36瓶，現場查有27瓶，業者表示均供公司自用，未對外販售，因此未流入市面。

至於外界質疑台糖拒收中聯油脂問題粗油卻未通報，台南市政府表示，日前發布食品供應鏈管理圖卡，主要是說明食品從原料、生產加工到流通販售，各階段皆由不同主管機關依法管理，並非替特定業者卸責。

市府指出，為進一步釐清案情，衛生局8月3日前往台糖總公司訪查。台糖說明，工廠用油脂採購均由砂糖事業部小港廠製油工場統一辦理，涵蓋公開招標、驗收、採樣送驗及後續生產等流程。衛生局已要求台糖於5日前提供半成品油脂採購流程、相關佐證資料及自主通報機制文件，後續將依資料釐清個案責任，並依法辦理。

衛生局表示，將持續辦理油品查核、風險監測及跨機關合作，追蹤問題油品回收及案件後續處理情形，全力守護市民食品安全。