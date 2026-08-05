誰決定20%以下致癌油產品不下架？ 食安辦：7月4日專家會議未做決策

衛福部食藥署長姜至剛今天在立法院社福及衛環委員會備詢時坦承，7月4日舉行食用油脂下架標準專家會議時，中聯公司全程在場列席。外界質疑，使用致癌由比率低於20%產品不用下架，究竟有哪一位官員決定？列席該會議的行政院食安辦主任許甫說明，專家會議功能為建議性質，會中縮有結論，但只是作為主管機關參考，且會議全程未做結論。

立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部、行政院食安辦及台糖公司等單位，就致癌油案件進行專題報告。立委廖偉翔質疑，7月4日專家會議是否有分上、下半場？石部長未參加該場專家會議，卻一直找理由推託，是否對會議過程根本不知情，只是忙著拆彈，根本已被架空？部長找理由稱會議分上下半場，實則會議並未分開，「這是政府令人最擔憂之處，出了事之後就用掰的」。

石崇良指出，他事前雖知道這場會議，但過去食安相關會議，均在食藥署舉行，按慣例不會有部本部代表出席，「食安風險評估會議本就如此。」廖偉翔進一步追問，既然部長不知情，那請問署長會議記錄是否只是建議，最終決策是誰做的？不該再推給專家學者，而不追究行政官員責任，食安辦作為跨部會最高協調單位，也應說明行政院長是否知情？

姜至剛指出，專家會議討論後做出整體結論，後續曾向衛福部長官報告。許甫則說，該場專家會議為建議性質，政策上「並非專家怎麼說就怎麼做」，當天會議中做出結論，提供主管機關參考，開會過程中沒有做成決策，且媒體報導臆測為院長指示，「完全沒有。」石崇良則未正面回應，僅表示「食安法」主管機關為衛福部，專家會議結論在預防性下架時作為決策參考。