藍委逼問驗收標準 台糖：基於成本考量

「台糖苯駢芘2ppb的標準是內部採購規範！」台糖副總經理蔡東霖5日備詢時回覆藍委王育敏說，若超標可透過調整製程降低苯駢芘。王育敏質疑、為何要退貨且不通報？經濟部次長賴建信辯說，是因為該批油脂沒有進入生產線；王育敏認為，原料也應納入《食安法》通報範圍。

標準是內定採購

依據台中地院新聞稿指出，台糖公司5月採購中聯製造、福懋油供應的油品原料，早就發現「苯駢芘」超標卻未主動通報，立法院因此5日進行專案報告，立委追蹤相關案情。國民黨立委王育敏指出，台糖以前驗收有沒有超標過？蔡東霖回應沒有，而2ppb的標準是內定的招標規格。

「原料苯駢芘超標可以繼續製油嗎？」王育敏質疑，蔡東霖表示，若超標會調整製程。王育敏表示，所以2ppb的標準不是食安考量，而是「成本管理」？蔡東霖表示確實如此。王育敏因此質疑，2024年蘇丹紅事件爆發時，食藥署曾說只要是原料有問題就要通報，如今台糖卻可以默默退回去，政府還厚顏說台糖是「守法模範生」。

原料不用嚴格管理？

經濟部次長賴建信回應說，此批油品並沒有進入生產線，且台糖之前在收到高雄市政府的預防性下架時也都有配合檢驗，然後都有合格。王育敏不滿指出，若下次發生原料超標是否要通報？賴建信表示，這就是之後《食安法》要討論的地方，行政院已經提案。

食安辦主任許輔則說，全世界並沒有制定脫膠原油的標準，會透過後續的加工製程，例如白土與活性碳等，讓苯駢芘下降到合格值。但王育敏再次質疑，那為何台糖要退運？難道不論原料多糟糕，都可以透過精煉就能變成食用油嗎？

食藥署長參與會議

針對20%的下架標準，食藥署長姜至剛被國民黨立委陳菁徽問到時坦承，決策是他在專家給予建議後於會議結論時做出的裁示。許輔則說，中聯代表從頭到尾都在場，針對案件進行說明後，就沒有讓他們發言，廠商並沒有進入下架的討論。

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