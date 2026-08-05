沒颱風也飆價！小辣椒一周翻倍 菜販曝「貨卡在海關」：毒油風波害的

近來市場小辣椒價格一路狂飆，原本每台斤約90至100元，短短一到兩周內已漲到180元左右，漲幅接近一倍，甚至有些零售攤商售價超過200元。由於近期並未出現颱風或長時間大範圍降雨，也讓不少消費者納悶，究竟為何價格會突然飆升。

對此，新北市新莊公有市場菜販廖炯程在社群平台發文指出，這波小辣椒價格上漲，並非外界猜測的菜蟲哄抬，也和產品檢驗不合格沒有太大關係，真正原因與近期毒油風波有關。他引述市場攤商說法表示，目前市面上的小辣椒多半仰賴進口，但在毒油事件爆發後，海關加強進口貨物抽驗，導致部分貨櫃在港口排隊等待查驗，通關速度明顯放緩。

廖炯程表示，由於進口小辣椒的貿易商本來就不多，供貨來源相對有限，一旦貨櫃卡在海關，市場上的供應量就會立刻縮減，供需失衡之下，價格自然就飛漲了。他也透露，北農上周五的小辣椒拍賣價格每公斤已突破300元，換算到零售市場後，每台斤甚至超過200元，因此民眾明顯感受到價格墊高。

他強調，這波小辣椒漲價和外界聯想的炒作因素關聯不大。在通關恢復順暢之前，市場價格恐怕仍會維持高檔，愛吃辣的民眾最近採買時，可能得先有心理準備，暫時面對較高的採購成本。有網友分享，若平常習慣吃辣，建議可趁價格便宜時多買一些冷藏或冷凍保存，或者製成辣椒醬，以減少價格波動帶來的影響。

除了小辣椒，國內豆粉（粕）供應量也受到毒油事件影響而減少，農業部為穩定畜牧產業料源，除立即啟動跨單位供需調度機制，也宣布「維穩國內豆粉（粕）供應及補助進口豆粉（粕）獎勵辦法」，鼓勵業者增加進口豆粉並優先供應國內市場，進口豆粉或細粒每公斤最高補助2.25元，進口豆粕則每公斤最高補助1.24元。