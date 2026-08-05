快訊

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

民調／賴清德滿意度44.7%略回升 卓榮泰不滿意度居半年高點

聽新聞
0:00 / 0:00

5月驗出中聯粗油苯駢芘超標7倍 台糖副總：為控制成本才訂標準檢驗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良（左）、行政院食安辦主任許輔、食藥署長姜至剛出席立院專題報告，台糖帶來原料油黃豆粗油和成品油來備詢。記者邱德祥／攝影
衛福部長石崇良（左）、行政院食安辦主任許輔、食藥署長姜至剛出席立院專題報告，台糖帶來原料油黃豆粗油和成品油來備詢。記者邱德祥／攝影

台糖被爆出5月向中聯購買1批粗油，檢出苯駢芘超標7倍卻未通報主管機關。立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部、食安辦及台糖公司專題報告。立委王育敏質疑，衛福部曾在蘇丹紅案時發新聞稿要求原料有問題應通報，為何「遇到台糖就轉彎？」連台糖都不願意用的粗油，為何政府認為精煉後可食用就好？對此，台糖副總經理蔡東霖說，台糖訂標準是為了控制成本。

王育敏要求台糖說明，脫膠原油是不是食用油原料？當初向中聯購買多少粗油？過去是否曾發生超標情況？對此，蔡東霖指出，脫膠粗油不能食用，需經過精煉過程，「但當然是原料」，該次採購向中聯購買3千公噸，5月11日檢驗1100公噸發現疑慮後就已封存，而台糖歷年來並未發生粗油檢出苯駢芘情況，均符合驗收標準苯駢芘低於2ppb。

王育敏質疑，台糖訂出驗收標準原因，是根據哪一條「食安法」法規？蔡東霖指出，粗油2ppb標準為公司內定招標規格，即使不檢驗也可以煉油，若發現超標將調整製程降低苯駢芘濃度。王育敏追問，既然可在製程中透過技術去除，為何要檢驗？蔡東霖指出，原因是成本不同，苯駢芘低於2ppb的粗油，製成最順暢、成本最低，因此才訂出標準。

王育敏痛批，台糖根本是自掃門前雪，苯駢芘超標7倍，即使這批粗油可能被中聯繼續售出，也不通報主管機關，經濟部還稱台糖是模範生，標準極低，質疑台糖日後若發生類日情況，是否要通報？對此，經濟部次長賴建信指出，是中聯、福懋油等業者應依「食安法」通報，這批粗油並未進入台糖產線，而允收標準檢驗項目多元，這類事項台糖不會向衛福部說明。

王育敏質疑，食藥署在蘇丹紅案件後，勇於任事邀專家及食品業者舉行會議後，對外發新聞稿說明為阻絕源頭不法，食品業者發現原料有危害食安之虞時，應主動通報直轄縣市主管機關，難道這項決議效期只有2年？遇到台糖就會轉彎？這讓人對衛福部非常失望，行政院食安辦作為上級主管機關，應對外說明。

食安辦主任許輔指出，原料有疑慮時是否通報，需視樣態而定，因原料分類而有所不同，例如微生物含量過高時，可藉由殺菌下降，蘇丹紅為食品內不得檢出添加物，樣態並不相同，且這批粗油原料「自始至終都在中聯油槽內，並非台糖所有物。」王育敏痛批，食安辦主任不是台糖發言人，不該遇事就變成護航團，台糖發現原料中大瑕疵，難道不該通報阻止食安事件發生？

致癌沙拉油

延伸閱讀

台糖早知苯駢芘超標未通報？ 石崇良提三點澄清：與中聯、南僑情況不同

台糖要不要通報？ 專家：現行法規管的是「食用油」 關鍵仍在製程把關

台糖驗退毒油未通報？藍議員質疑高市府護航「彷彿成了台糖發言人」

協尋食安當國安的賴市長 國民黨轟：南僑開罰台糖沒事 政府成吃案共犯

相關新聞

食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

民進黨團立提案，建請食藥署公開7月4日當天會議記錄，讓社會各界充分了解討論內容及決策依據，落實資訊公開、政策透明，避免外界誤解或不時傳播，建請食藥署將當日會議記錄、相關影音及文件資料，全數函送檢調機關以正視聽。對此，衛福部長石崇良說，相關資料已全數送交檢調，且將在今天之內公開專家會議記錄。

中聯福壽泰山福懋油4董交保金再加重 檢：明知油品出包仍容任繼續生產

中聯致癌油燒不停，台中地檢署昨第4波搜索認定中聯董事長蔡清松、福壽董事長洪堯昆、泰山董事長劉偉龍，及福懋油總經理張志賓，明知油品出包仍容任繼續生產，涉有食安法第49條第1項不確定故意，加總命4人各900至2300萬元交保。

5月驗出中聯粗油苯駢芘超標7倍 台糖副總：為控制成本才訂標準檢驗

台糖被爆出5月向中聯購買1批粗油，檢出苯駢芘超標7倍卻未通報主管機關。立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部、食安辦及台糖公司專題報告。立委王育敏質疑，衛福部曾在蘇丹紅案時發新聞稿要求原料有問題應通報，為何「遇到台糖就轉彎？」連台糖都不願意用的粗油，為何政府認為精煉後可食用就好？對此，台糖副總經理蔡東霖說，台糖訂標準是為了控制成本。

苦茶油食安案北嘉檢協同偵辦 嘉檢複訊上游3人均請回

苦茶油苯駢芘超標食安事件進入司法調查，台北、嘉義地檢署協同偵辦，檢調日前搜索17處、帶回7人調查，依相關業者及供應鏈分頭複訊。上游源春製油廠及梅山合作社相關人員由嘉檢複訊；嘉檢昨天深夜完成3人複訊，訊後均請回。

影／毒油風暴延燒…苦茶籽油爆陸製黑心貨 威加國際負責人5被告送辦

威加國際公司疑進口大陸劣質苦茶籽混充台灣苦茶籽，再委託源春製油廠代工製黑心苦茶油，調查局北機站與嘉義縣站4日兵分17路搜索，約談威加負責人涂傑生、登記負責金天麗共7人到案，涂、金等5人深夜移送台北地檢署，源春製油廠與梅山茶油生產合作社負責人，另由嘉檢負責偵辦。

影／苦茶癌油漏洞浮現…威加國際混陸製劣油 2人聲押、負責人百萬交保

威加國際公司進口大陸劣質苦茶籽混充台灣苦茶籽，再委託源春製油廠代工製成黑心苦茶油販售，調查局昨天搜索約談7人到案，台北地檢署複訊後，認為居中牽線製作假油的中人陳沅農、威加國際採購人員陳鐘秀惠犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，依違反食安法聲押禁見，威加負責人涂傑生100萬交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。