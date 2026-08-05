5月驗出中聯粗油苯駢芘超標7倍 台糖副總：為控制成本才訂標準檢驗

台糖被爆出5月向中聯購買1批粗油，檢出苯駢芘超標7倍卻未通報主管機關。立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部、食安辦及台糖公司專題報告。立委王育敏質疑，衛福部曾在蘇丹紅案時發新聞稿要求原料有問題應通報，為何「遇到台糖就轉彎？」連台糖都不願意用的粗油，為何政府認為精煉後可食用就好？對此，台糖副總經理蔡東霖說，台糖訂標準是為了控制成本。

王育敏要求台糖說明，脫膠原油是不是食用油原料？當初向中聯購買多少粗油？過去是否曾發生超標情況？對此，蔡東霖指出，脫膠粗油不能食用，需經過精煉過程，「但當然是原料」，該次採購向中聯購買3千公噸，5月11日檢驗1100公噸發現疑慮後就已封存，而台糖歷年來並未發生粗油檢出苯駢芘情況，均符合驗收標準苯駢芘低於2ppb。

王育敏質疑，台糖訂出驗收標準原因，是根據哪一條「食安法」法規？蔡東霖指出，粗油2ppb標準為公司內定招標規格，即使不檢驗也可以煉油，若發現超標將調整製程降低苯駢芘濃度。王育敏追問，既然可在製程中透過技術去除，為何要檢驗？蔡東霖指出，原因是成本不同，苯駢芘低於2ppb的粗油，製成最順暢、成本最低，因此才訂出標準。

王育敏痛批，台糖根本是自掃門前雪，苯駢芘超標7倍，即使這批粗油可能被中聯繼續售出，也不通報主管機關，經濟部還稱台糖是模範生，標準極低，質疑台糖日後若發生類日情況，是否要通報？對此，經濟部次長賴建信指出，是中聯、福懋油等業者應依「食安法」通報，這批粗油並未進入台糖產線，而允收標準檢驗項目多元，這類事項台糖不會向衛福部說明。

王育敏質疑，食藥署在蘇丹紅案件後，勇於任事邀專家及食品業者舉行會議後，對外發新聞稿說明為阻絕源頭不法，食品業者發現原料有危害食安之虞時，應主動通報直轄縣市主管機關，難道這項決議效期只有2年？遇到台糖就會轉彎？這讓人對衛福部非常失望，行政院食安辦作為上級主管機關，應對外說明。

食安辦主任許輔指出，原料有疑慮時是否通報，需視樣態而定，因原料分類而有所不同，例如微生物含量過高時，可藉由殺菌下降，蘇丹紅為食品內不得檢出添加物，樣態並不相同，且這批粗油原料「自始至終都在中聯油槽內，並非台糖所有物。」王育敏痛批，食安辦主任不是台糖發言人，不該遇事就變成護航團，台糖發現原料中大瑕疵，難道不該通報阻止食安事件發生？