食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

立法院社福及衛環委員會立委提案，要求衛福部公布7月4日專家會議內容，同時請食藥署將當日會議紀錄、相關影音及文件資料全數函送檢調機關，以正視聽。對此，衛福部長石崇良指出，他對被扭曲及指控痛心遺憾，今天將公布會議記錄內容及與會學者名單。食藥署長姜至剛坦承，專家會議中聯代表全程參與，但該會議並未做出決策。

立委陳菁徽質疑，石崇良上周備詢時稱中聯並未全程參與專家會議，而是在第一場會議結束後就離場，這與媒體披露的會議記錄不同，請食藥署說明。

對此，姜至剛表示，會議分為2階段，第一階段檢視中聯案問題，由專家就油品製程進行說明，第二階段為討論是否擴大下架範疇，中聯代表在第一階段完成說明後，雖留在會場但並未讓廠商做任何發言。行政院食安辦主任許甫亦指出，中聯在進入會議後全程都在，但後續沒有發言，且本次會議是提出建議，而非做決策。

「石部長，你害到同事了。」陳菁徽表示，不論是主持會議的姜署長、參與會議的許主任，均表示廠商全稱都在，石上周卻說廠商不在。她並質疑，衛福部何時掌握台糖事件？下架使用20%以上致癌油決策是誰做的？

姜至剛回應，7月15日以後食藥署同仁再度進入中聯調查後，才發現台糖粗油原料超標一事，而該場專家會議中，邀集學者對油品回收範疇進行分析，發現歐盟、韓國等與我國標準相同的國家，面對食用油脂疑慮事件，都是下架第一層產品，第二層下架則是因應特殊情況採取的作法，他在會議結論中有做出裁示，「但這不是決策而是會議結論共識。」

陳菁徽指出，她在7月30日要求石崇良提供7月4日專家會議及中聯列席報告內容，但至今並未取得資料，民眾想知道、國會議員想知道的內容，為何現在還不能給？石崇良說，檢調將中聯代表列為嫌疑人後，衛福部已將一切資料移交檢調，會提供相關會議記錄給曾經索資的立委，且會在今天之前向民眾公布會議記錄及與會7位學者名單。