中聯福壽泰山福懋油4董交保金再加重 檢：明知油品出包仍容任繼續生產

中聯致癌油燒不停，台中地檢署昨第4波搜索認定中聯董事長蔡清松、福壽董事長洪堯昆、泰山董事長劉偉龍，及福懋油總經理張志賓，明知油品出包仍容任繼續生產，涉有食安法第49條第1項不確定故意，加總命4人各900至2300萬元交保。

中檢7月連續3波大搜索，前後已將中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑等4人聲押禁見獲准，近期連日分析扣案手機對話，發現相關油廠高層也涉嫌明知油品出問題，卻容任繼續生產、販售，涉有食安法第49條第1項「不確定故意」。

中檢表示，持續釐清中聯油品致癌物超標案相關事實，昨天（4四）由主任檢察官洪國朝、檢察官郭逵、翁嘉隆及蔡欣翰，指揮中檢重案支援中心檢察事務官、調查局、警方憲兵隊，前往中聯、福壽、福懋油，及泰山等4家公司。

檢方說，針對被告中聯公司董事長蔡清松、福壽公司董事長洪堯昆、福懋油公司董事長吳星澄、泰山公司董事長劉偉龍、福壽公司協理顏貽鉉等人，共5處所執行搜索；另通知被告即福壽公司總經理趙文強、福懋油公司總經理張志賓，及11名證人即相關公司人員到案。

檢方指出，檢察官綜合研析扣案證據並互核被告、證人的供述、證述，認被告蔡清松、洪堯昆、劉偉龍、張志賓等4人涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項等罪嫌重大。

檢察官昨複訊後，命4人再加保300萬元，累計前幾次搜索後交保金額，4人保金已增加至2300萬元、1300萬元、1300萬元，及900萬元，其餘3名被告、11名證人請回。