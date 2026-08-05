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苦茶油食安案北嘉檢協同偵辦 嘉檢複訊上游3人均請回
苦茶油苯駢芘超標食安事件進入司法調查，台北、嘉義地檢署協同偵辦，檢調日前搜索17處、帶回7人調查，依相關業者及供應鏈分頭複訊。上游源春製油廠及梅山合作社相關人員由嘉檢複訊；嘉檢昨天深夜完成3人複訊，訊後均請回。
檢調追查問題苦茶油原料來源及產製流程，北檢、嘉檢協同偵辦，日前展開搜索行動，共搜索17處並帶回7人調查。
其中涉及威加公司的相關人員由北檢複訊；上游源春製油廠、梅山合作社相關人員則由嘉檢複訊。嘉檢昨天晚間11時許完成3人複訊，其中2人為源春相關人員、1人為梅山合作社相關人員，3人訊後均請回。
至於其餘相關人員訊問結果，以及檢調目前掌握的原料來源、產製流程等事證，仍待後續調查釐清。
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