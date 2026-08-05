影／苦茶癌油漏洞浮現…威加國際混陸製劣油 2人聲押、負責人百萬交保

威加國際公司進口大陸劣質苦茶籽混充台灣苦茶籽，再委託源春製油廠代工製成黑心苦茶油販售，調查局昨天搜索約談7人到案，台北地檢署複訊後，認為居中牽線製作假油的中人陳沅農、威加國際採購人員陳鐘秀惠犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，依違反食安法聲押禁見，威加負責人涂傑生100萬交保。

同案約談的威加國際登記負責人金天麗50萬交保、威加國際與永豐餘生技聯繫窗口蔡孟潔30交保。檢調昨天共約談7人，源春製油廠與梅山茶油生產合作社吳姓負責人，因涉及多家品牌苦茶油共同代工，此部分由嘉義地檢署協辦。

近期苦茶油爆發「苯駢芘」超標風暴，永豐餘生技成為責任箭靶，永豐餘日前聲明，原料來自嘉義阿里山契作小農，產品採購對象為威加國際，由威加負責苦茶籽原料供應管理、製油加工安排及產品交付，公司並非直接掌握所有生產環節。

威加國際聲稱，有提供產品聲明書給永豐餘生技，強調苦茶籽來自契作農地；源春製油廠則表示，「原料都是由威加提供、僅負責代工」，雙方說法不一。檢調追查原料來源與製程環節，發現油品從大陸進口。

檢調發現，威加國際從去年至今年，由陳鐘秀惠從大陸進口苦茶籽油，透過中人陳沅農（契作農戶）牽線，將原料交給源春製油廠代工，再送交亞世家企業公司分裝，過程中虛偽標記為台灣苦茶籽，號稱純度百分百。

不過，食藥署日前會同嘉義縣衛生局稽查源春製油廠，抽驗1件大陸進口苦茶籽自製的苦茶油，結果苯駢芘顯示合格，但代工使用的台灣小農苦茶籽，實際來源卻有疑慮，檢調認為陳沅農對此知情，將其列為關鍵被告。

衛福部食藥署7月29日接獲永豐餘生技通報，指「在地金花小菓苦茶油」、「高仰三苦茶油」及「庭茂苦茶油」等產品，檢出苯駢芘不符規定，初判原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，通報檢察機關偵辦。台灣高檢署7月31日立案調查，由北檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台，向食藥署調取行政稽查資料。

檢調昨天兵分17路搜索威加國際等地點，查扣相關進口單據等證物，釐清問題苦茶籽輸入過程及數量。永豐餘生技指出，問題由已立即停售、下架與回收，將提供消費者退費及補償措施。

威加國際採購人員陳鐘秀惠遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

威加國際登記負責人金天麗涉違反食安法，檢方諭令50萬交保。記者許正宏／攝影

威加國際與永豐餘聯繫窗口蔡孟潔涉違反食安法，檢方諭令30萬交保。記者許正宏／攝影