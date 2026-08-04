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中聯油脂案團體訴訟 消基會：已收3207件申請

中央社／ 台北4日電
根據消基會提供的資料，到8月3日，共有3207件一般民眾表達願意加入致癌油品的團體訴訟。 聯合報系資料照
根據消基會提供的資料，到8月3日，共有3207件一般民眾表達願意加入致癌油品的團體訴訟。 聯合報系資料照

針對中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標案，消費者文教基金會7月21日宣布啟動致癌油品團體訴訟程序，消基會統計，已收到3207件一般民眾表明願意加入團訟的申請。

根據消基會提供的資料，到8月3日，共有3207件一般民眾表達願意加入致癌油品的團體訴訟。

消基會的致癌油品團訟，將中聯油脂股份有限公司列為主要被告，涉案泰山企業、福懋油脂與福壽實業則為共同被告。

行政院政務委員陳時中已於7月27日，公布中聯油脂案第三方獨立調查結果，指出巴西黃豆等高風險原料無強化管理、油品製程參數與品管界限不符、未提高產品檢驗頻率等釀成食安風波。

不過，消基會目前仍先持續收件，將等司法單位確認業者責任後，再展開團訟後續作業。

中聯油脂案引發民眾對食用油不安，行政院消費者保護處日前協請消基會、台灣消保協會，分別就「一般消費者」、「學生及教職員工」，提起團體訴訟，訴訟費用將由食安基金補助。

致癌沙拉油 消基會 泰山企業 陳時中

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