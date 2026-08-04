食藥署：苦茶油問題廠增至5家 波及4縣市

苦茶油問題油廠再加1家，食藥署今天說，共5間油廠的苦茶油產品檢出苯駢芘超標，包括連淨、源春、農七十、德昌、源發，遍及新北市、嘉義縣市、台南市等地，將持續與地方合作。

苦茶油苯駢芘超標連環爆，衛生福利部食品藥物管理署今天公布，昨晚接獲農七十生物科技公司自主通報其生產的冬化技研苦茶油檢出苯駢芘超標，經會同新北市衛生局到場查核並下架封存尚未售出產品。

新北市衛生局新聞稿指出，農七十公司自主通報其生產的冬化技研苦茶油（有效日期：2028/06/01）檢出苯駢芘6.4 ppb（標準：2.0 ppb）超標，公司已主動通知下游業者將相關產品下架回收。

食藥署晚間透過文字訊息指出，目前共5家製油廠，涉出廠的產品發生致癌物苯駢芘超標情形，包括連淨（新北市）、源春（嘉義縣）、農七十（新北市）、德昌（台南市）、源發（嘉義市）。

其中源春替多家業者代工，包括永豐餘、威加、庭茂、國際機能、宮北合作農場等，懷疑與中國原料有關，食藥署針對現場庫存苦茶油產品採樣送驗，屬於自製產品，原料來自中國，結果為合格。

食藥署南區管理中心主任魏任廷稍早接受媒體電訪說明，今年下半年不僅將持續辦理食用油品稽查專案，更規劃擴大辦理相關查核，近期即將啟動，苦茶油將是重點輔導對象之一。