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嘉市源發苦茶油供應鏈遭查 嘉檢搜索1處帶回1人、抽驗油品

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市源發製油工廠苦茶油供應鏈遭追查，調查人員及衛生局人員今天進入製油場所查察並抽驗油品。圖／嘉義地檢署提供
嘉義市源發製油工廠苦茶油供應鏈遭追查，調查人員及衛生局人員今天進入製油場所查察並抽驗油品。圖／嘉義地檢署提供

台南市東山區「東山苦茶油」驗出苯駢芘超標，供應鏈追查到嘉義市源發製油工廠，案件除衛生機關追查外，嘉義地檢署也介入偵辦。嘉檢今天表示，檢調搜索1處、帶回1人調查，並抽驗相關油品，持續釐清油品來源及是否涉及不法。

台南市衛生局7月23日抽驗聚興製油工廠販售的「東山苦茶油」，檢出苯駢芘2.1 μg/kg，超過限量標準2.0 μg/kg，追查發現聚興曾向嘉義市源發製油工廠購買7桶苦茶油，共126公斤。

嘉義市衛生局今天一早前往源發稽查，調查發現，126公斤苦茶油分屬2批，其中2025年9月22日售出的苦茶油為源發自行製造；今年3月30日售出的苦茶油，則是源發向台北市某公司購入後轉售。

由於台南業者將2批苦茶油混合後製成產品，目前尚無法確認驗出苯駢芘超標究竟是哪一批油所致，嘉市衛生局已抽驗源發現存的台北公司進貨批次，進一步釐清來源。

嘉義地檢署偵辦嘉義市源發製油工廠苦茶油案，調查人員會同嘉義市衛生局人員進入廠區調查。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署偵辦嘉義市源發製油工廠苦茶油案，調查人員會同嘉義市衛生局人員進入廠區調查。圖／嘉義地檢署提供

致癌沙拉油 苦茶油 供應鏈

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