中聯問題油衝擊…農業部啟動進口豆粉補助 最高每公斤補助2.25元

近期受到中聯油脂公司停工影響，國內豆粉（粕）供應量減少，農業部今表示，為穩定畜牧產業料源，除立即啟動跨單位供需調度機制，也宣布「維穩國內豆粉（粕）供應及補助進口豆粉（粕）獎勵辦法」，鼓勵業者增加進口豆粉並優先供應國內市場，進口豆粉或細粒，最高每公斤補助2.25元，進口豆粕則每公斤最高補助1.24元。

農業部表示，為確保畜牧產業發展，已同步推動多項措施，除協請其他製油業者提高豆粉（粕）產能增加供應，同時協調飼料業者增產全脂豆粉，以增加原料供應來源。此外，也協調台糖公司每日釋出125公噸豆粉（粕），並由中央畜產會媒合調度，優先供應受中聯停工影響的畜禽飼養戶及飼料廠。

除透過上述措施穩定飼料供應，農業部也宣布推動進口豆粉（粕）補助措施，獎勵期間為今年7月7日到8月31日，補助業者進口豆粉或細粒，最高每公斤補助2.25元，進口豆粕則每公斤最高補助1.24元，並以實際釋出供應國內市場為補助條件，將依實際供應市場數量核給獎勵，鼓勵業者增加進口並優先投入國內市場，補充中聯停工造成的供應缺口。

農業部說明，進口補助措施將由台灣飼料工業同業公會協助受理申請，中央畜產會辦理審查及補助核撥，並針對進口報單及銷售等資料等辦理查核，確認補助標的確實供應國內市場。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，中聯占了整體豆粉（粕）供應的35%，現階段南部還沒問題，但是中、北部都是吃中聯的，再沒有豆粉的話，豬、雞、牛、羊等牲畜都要斷糧了，這樣補助進口業者是必須要的，也是產業界的要求。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠指出，先有油才有豆粕，而不是先有豆粕才有油，喊話政治人物不要再政治惡鬥，如果是製程問題那就趕快解決，否則消費者對沙拉油失去信心的話榨油量就會減少，豆粕的供應就會被影響，最後只會惡性循環。