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致癌苦茶油再增1案！食藥署：問題廠累計5家 「農七十」自蝦皮賣場等下架

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署接獲通報後，會同新北市衛生局人員前往「農七十」公司稽查。圖／食藥署提供
食藥署接獲通報後，會同新北市衛生局人員前往「農七十」公司稽查。圖／食藥署提供

致癌苦茶油連環爆，台南市今天上午公布共檢出3件苦茶油不合格，分別來自3家不同製造廠，新北市今天傍晚指出，接獲通報新增1批苯駢芘超標苦茶油。衛福部食藥署表示，該批苦茶油係由「農七十」公司使用中國大陸苦茶籽製造，截至目前國內疑慮苦茶油廠數量增至5廠。

食藥署指出，3日晚間農七十生物科技有限公司通報其製造之「冬化技研苦茶油（有效日期：2028／06／01）」檢出苯駢芘 6.4ppb，超過上限的2ppb，該署今天會同新北市政府衛生局前往農七十公司查核。

食藥署表示，經查該業者使用中國之苦茶籽生產該批苦茶油共157瓶，於「得福電商」及農七十自家蝦皮賣場等通路販售，共售出131瓶，其餘26瓶已下架封存，新北市政府衛生局已命業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品。

食藥署指出，目前全台問題苦茶油廠家數新增至5家，包括最早爆出疑慮產品的連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、台南德昌商號及農七十公司，中央與地方將持續攜手合作，共同維護食用油脂安全，保障國人健康。

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