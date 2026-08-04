苦茶油風波擴大 嘉檢協北檢搜索源春製油廠等17處、7人到案

嘉義源春製油廠捲入苦茶油苯駢芘超標風波，檢調今天擴大偵辦。嘉義地檢署依高檢署指示，協同台北地檢署聯合偵辦，追查威加國際疑進口中國大陸苦茶籽混充，檢調持法院核發搜索票搜索源春製油廠、梅山茶油生產合作社、威加公司，以及案關人員住處、辦公處所等共17處，通知7名案關人到案查證。

嘉檢表示，此案由主任檢察官陳靜慧、檢察官張建強今天協同北檢，指揮調查局北部地區機動工作站、嘉義縣調查站，並會同食藥署南區管理中心、嘉義縣衛生局執行搜索。

北檢補充，此案依高檢署指示，7月31日立案，初步偵辦威加公司販售苦茶油疑涉詐欺、虛偽標記等罪嫌。檢方取得食藥署行政稽查資料分析蒐證後，發現威加公司疑有進口中國大陸苦茶籽混充，並委託位於嘉義縣梅山鄉的源春製油廠代工製造苦茶油。

由於源春製油廠涉及多家品牌苦茶油共同代工，高檢署指示北檢、嘉檢協同偵辦。北檢承辦檢察官昨天向台北地方法院聲請搜索票獲准，今天同步搜索威加、源春、梅山茶油生產合作社等及7名案關人住處、辦公處所，共計17處，7人到案查證。

目前檢方尚未公布7名到案人員身分及搜索查扣證物，也未進一步說明中國大陸苦茶籽疑混充的方式、數量及涉及哪些產品，相關案情仍持續調查釐清。