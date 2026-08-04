苦茶油代工廠涉進口大陸苦茶油籽混充 檢調兵分17路搜索約談7人

永豐餘等品牌自主檢驗苦茶油發現苯駢芘超標，通報食藥署。台北地檢署立案查出威加國際公司疑似進口大陸地區的苦茶籽混充，外包裝標記百分百台灣製造，涉嫌虛偽標記及詐欺罪嫌，今協同嘉義地檢署指揮調查局北部地區機動工作等兵分17路搜索威加公司、源春製油廠、梅山茶油生產合作社，約談7人到案說明。

北檢指出，此案經台灣高等檢察署指示、7月31日立案，由北檢主任檢察官周芳怡、檢察官羅儀珊指揮調查局北機站偵辦，北檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台，向食藥署調取行政稽查資料，分析蒐證發現威加公司疑向大陸地區進口苦茶籽混充，並由嘉義縣梅山鄉的源春製油廠代工製造苦茶油；源春製油廠是多家品牌苦茶油的共同代工廠，台高檢指示協同嘉檢偵辦。

北檢檢察官8月3日指揮北機站像台北地方法院聲請搜索票後，今協同嘉檢指揮北機站、嘉義縣調查站調查官，會同食藥署南區管理中心及嘉義縣衛生局兵分17路搜索威加公司、源春製油廠、梅山茶油生產合作社，及威加公司負責人等7人住處、辦公位置。

據了解，威加公司金姓登記負責人、凃姓實際負責人及採購相關人員陳男、陳女、蔡女等5人，今晚陸續移送北檢複訊。源春製油廠吳姓負責人、梅山茶油生產合作社吳姓負責人2人則由嘉檢調查釐清。

食藥署今年8月1日指出，永豐餘生技公司今年7月29日通報「在地金花小菓苦茶油(有效日期2028/5/25)」檢出苯駢芘不符規定，國際機能食品股份有限公司7月31日也通報委託源春製油廠的台灣苦茶油500ml，檢出苯駢芘不符規定，相關產品以要求台北、新北衛生局全部下架。