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台糖未通報苯駢芘超標油 學者：預防思維應優先

中央社／ 台北4日電

台糖苯駢芘超標油通報與否延燒，學界看法正反兩面，有學者認為預防思維應優先於法規爭議；另有學者指出，粗油本就可能含苯駢芘，精煉程序可去除，未來納入通報機制可再討論。

中聯「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標，波及下游業者上千家。台糖自主檢驗原料，發現中聯粗油苯駢芘超標，拒收後未通報，外界質疑為何不開罰，衛福部長石崇良日前曾說明，原料無強制通報義務，自主檢驗是食安最佳示範，外界喊開罰，不解邏輯何在。

台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕今天告訴中央社記者，食安法對油品致癌物苯駢芘限量標準，規範對象僅限食用油，並未涵蓋粗油或黃豆原料，即使未通報也不構成違法。粗油並非供民眾直接食用，不是只要驗出苯駢芘就代表對人體有危害，真正的風險在於攝食後的暴露。

吳焜裕指出，進口黃豆榨出的粗油普遍都可檢出苯駢芘，甚至濃度偏高，過去經驗也是如此，因此後續精煉程序的目的，就是去除苯駢芘等污染物。他形容，若要求粗油比照食用油標準，就像「原水檢驗一定不符合自來水標準」，不能混為一談。

不過，吳焜裕也認為，政府仍可針對粗油或原料訂定較寬鬆的管理標準，以確保原料品質；至於未來是否修法，將粗油納入通報機制，則可由社會各界討論並凝聚共識，以進一步提升食品安全。

台灣大學公共衛生學院特聘教授詹長權近日則在臉書分析，業者通報義務在食安法第7條第5項，只限發現「產品」有危害衛生安全之虞時。中央將「產品」狹義解釋為已完成驗收、屬於企業自己的產品，台糖驗到粗膠大豆油是原料且已拒收，自然可主張無法定通報義務。

詹長權進一步指出，這並非唯一可能的法律解釋。整個食品安全管理制度本來就涵蓋食品原料，而不是只有上市販售的最終產品。對買賣雙方而言，生產出來且有交易事實的半成品及成品，這些仍是產品，退貨只能完成企業風險管理，通報才能啟動政府風險管理。

詹長權指出，「台糖該不該通報苯駢芘超標油」命題，真正問題是民眾期待的食品安全治理為何，人們想要的是否只是食安法律的法條保障，還是一個更值得信賴的食品安全制度的保障，若社會期待預防勝於補救，當首個發現重大食品安全風險者，應選擇及早分享資訊。

詹長權表示，另一個值得社會思考的是台糖身分，即使現行法對通報義務仍存在不同解釋，但國營事業率先發現重大食品安全風險，是否應採取比私人企業更積極的作法，主動通知主管機關，讓政府及早追查污染源與流向，這已不只是法律問題，更是公共治理與政府誠信問題。

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