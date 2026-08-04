石崇良稱大陸苦茶籽疑超標 食藥署曝源春其他產品合格…檢調追查小農

苦茶油含苯駢芘事件連環爆，近期爆出苯駢芘超標的國際機能、永豐餘等疑慮苦茶油上游，均指向同1家「源春油廠」，衛福部長石崇良日前稱中國大陸苦茶籽釀禍機率高，不過，食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，該署在源春製油廠抽驗現場一批使用大陸苦茶籽製造，自產自銷苦茶油，結果為合格，而目前加上台南市政府今天公布3件不合格產品，疑慮苦茶油廠新增至4家。

石崇良在上周永豐餘案爆發之初，即對外說明稱高度懷疑「大陸苦茶籽」為禍首。魏任廷指出，食藥署案發當天就派員至源春帶回自產自銷苦茶油檢體，使用大陸進口苦茶籽，結果符合衛生安全規定，而國際機能、永豐餘等業者與源春油廠合作模式為代工，其苦茶籽為威加公司委託一名陳姓農民提供，不過，該農民無法提供其苦茶籽來源佐證，全案已由交由檢調偵查。

外界質疑，政府尚未釐清狀況，便把矛頭指向大陸苦茶籽，孰料大陸苦茶籽製成的苦茶油，檢驗結果反而合格。對此，魏任廷未正面回應，僅表示食藥署曾約詢這位陳姓農民，但他無法完整交代其苦茶籽來源書面佐證，且他並非自行種植苦茶籽，而是有對外收購情況，因此全案交由檢警調查，而這名陳姓農民所持有苦茶籽，已全數被製成苦茶油，無法就其原料進行採檢。

另，魏任廷指出，台南市政府衛生局今天公布，於7月23至24日抽驗市面上共23件苦茶油、胡麻油與芝麻油產品，其中3件苦茶油檢出超標，其中1批為台南轄內前店後廠小型業者，該批共生產90公斤、庫存只剩45公斤；一批追溯發現其上游為嘉義縣「源發製油廠」；另一批上游為雲林縣「宮北合作社」，確認為源春代工，食藥署將持續追蹤這3家業者查廠調查狀況。

魏任廷表示，截至台南公布檢驗結果為止，目前疑慮苦茶油廠增加至4家，分別為最初爆出疑慮產品的連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠及前店後廠的德昌商號共4家。