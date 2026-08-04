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農七十公司通報冬化技研苦茶油苯駢芘不合格 新北衛生局啟動下架
新北市衛生局3日晚間接獲「農七十生物科技有限公司」自主通報生產的冬化技研苦茶油（有效日期：2028／06／01）檢出苯駢芘 6.4 μg／kg （標準：2.0 μg／kg）超標，業者通報時已立即主動通知下游業者將相關產品下架回收。
新北市衛生局今天會同衛福部食藥署至現場查核，農七十公司生產該批苦茶油共157瓶（苦茶籽產地：中國），於得福電商及農七十自家蝦皮賣場共售出131瓶，其餘26瓶已下架封存。
衛生局提醒，消費者若曾購買到該批產品請立即暫停食用，另業者受理不分批號效期苦茶油的退換貨，詳細資訊可電洽客服專線，或參考官方網站。
另為確保產品品質安全，衛生局命業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，並依據「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」提供改善報告書及相關資料後，始得恢復作業及販賣。
衛生局說，食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全；發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關。
經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
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