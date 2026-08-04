快訊

桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

黃崇仁生前未竟心願曝…家屬：全力支持力積電經營團隊 盼兌現明年配息承諾

懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

聽新聞
0:00 / 0:00

台南問題苦茶油曾混2批油 嘉市抽驗源發庫存追查超標來源

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
苦茶油苯駢芘超標事件延燒，嘉義市衛生局今天一早前往源發製油工廠稽查，查核產品及進出貨相關資料。圖／嘉義市政府提供
苦茶油苯駢芘超標事件延燒，嘉義市衛生局今天一早前往源發製油工廠稽查，查核產品及進出貨相關資料。圖／嘉義市政府提供

台南問題苦茶油追查到嘉義市源發製油工廠，嘉義市衛生局今天進廠稽查發現，源發供應台南業者的126公斤苦茶油分屬2批，一批自行製造、一批向台北市某公司購入，但台南業者將2批油混合後製成產品，究竟哪批油出問題目前無法判定。嘉市衛生局已抽驗源發現存的台北公司進貨批次，待結果進一步釐清來源。

台南市東山區聚興製油工廠販售的「東山苦茶油」，經台南市衛生局7月23日抽驗，檢出苯駢芘2.1 μg/kg，超過限量標準2.0 μg/kg。嘉市衛生局今天獲報後，立即派員會同政風人員前往源發製油工廠稽查。

衛生局調查，聚興製油工廠分別於2025年9月22日、今年3月30日向源發購買苦茶油，合計7桶、共126公斤，每桶18公斤，再分裝販售。其中2025年9月22日售出的苦茶油為源發自行製造，目前廠內已無庫存；今年3月30日售出的苦茶油，則是源發今年1月27日向台北市某公司購入後轉售，目前廠內尚有約20公斤庫存。

嘉市衛生局表示，進一步向台南方面了解，聚興製油工廠將2025年及今年購入的苦茶油混合後製成產品，台南抽驗的是混合後成品，因此目前無法確認苯駢芘超標究竟來自去年源發自製批次，或今年由台北公司供應的批次。

至於台北市某公司名稱為何尚未公布？衛生局表示，目前尚無法確認該公司供應的苦茶油有問題，因此必須等待檢驗結果。嘉市衛生局今天已針對源發今年1月27日向台北公司進貨的批次現場抽驗，如果確認有問題，才會進一步公布相關資訊及追查。

嘉市衛生局表示，「源發」是一家商行，除了販售油品，本身也有製造油品，業者主要登錄麻油、香油等產品。此次稽查發現，業者未在食品追溯追蹤系統「非追不可」申報苦茶油相關資料，已責令限期改正。

目前源發廠內約20公斤相關苦茶油已預防性停售，衛生局並追查2批次下游流向，通知下游暫停販售。因應近期苦茶油事件，嘉市衛生局另擴大市售苦茶油抽驗，連同本案共4件，檢測苯(a)駢芘等4項PAHs，結果出爐後將公布。

衛生局提醒，曾向源發購買相關苦茶油的消費者應先暫停食用，並儘速向原購買通路辦理退貨。

致癌沙拉油

延伸閱讀

台南查3件苦茶油苯駢芘超標 上游跨3縣市、嘉市急查126公斤流向

台南又揪出3件苦茶油苯駢芘超標 原料製造分別來自雲林嘉義與台中

苦茶油苯駢芘超標延燒雲林 2下游業者受波及、432公升油品急封存

源春2項苯駢芘超標苦茶油原料不同源 衛生局追查供應鏈釐清汙染原因

相關新聞

台南問題苦茶油曾混2批油 嘉市抽驗源發庫存追查超標來源

台南問題苦茶油追查到嘉義市源發製油工廠，嘉義市衛生局今天進廠稽查發現，源發供應台南業者的126公斤苦茶油分屬2批，一批自行製造、一批向台北市某公司購入，但台南業者將2批油混合後製成產品，究竟哪批油出問題目前無法判定。嘉市衛生局已抽驗源發現存的台北公司進貨批次，待結果進一步釐清來源。

苦茶油苯駢芘超標延燒雲林 2下游業者受波及、432公升油品急封存

苦茶油檢出苯駢芘超標風波持續擴大，雲林縣衛生局昨天、今天陸續接獲嘉義縣、台南市衛生局通報，確認縣內2家下游業者販售涉案油品。其中，宮北合作農場問題產品已於今年4月1日前全數售罄；另1家土庫鎮山泉蜂蜜有限公司仍有432公升苦茶油存放於油槽，已要求暫停使用並就地管制，持續追查產品流向。

台南抽驗市售苦茶油3件不合格其中1件源自台中 貿易商回應了

台南市衛生局日前針對市售苦茶油進行抽驗，共查獲3件產品苯駢芘不符規定，其中一處來源是位於台中的金品芳食品公司，林姓業者表示，他還沒接到台中市衛生局通知，他是貿易商，從中國進口苦茶籽和油再賣給國內下游業者，在中國先檢驗都合格，他在台灣會再全面檢驗，今年7月，他才送驗一批苦茶油、二批茶籽，都未驗出苯駢芘，下游油商自行送驗，也都合格。

盧秀燕批台糖未依「食安法」通報致癌油 林靜儀嗆：原料油是能吃膩？

中聯油脂致癌油案延燒，台糖遭爆出早在5月就發現中聯油脂原油苯駢芘超標，卻未向主管機關通報，引發在野黨質疑。台中市長盧秀燕今天說，依「食安法」規定，不論食品產品或原料，若發現問題時依法都必須通報。對此，衛福部次長林靜儀回嗆，「脫膠原油是能吃膩？」如果標準如此，那台中市有去檢驗原料油苯駢芘嗎？

台南查3件苦茶油苯駢芘超標 上游跨3縣市、嘉市急查126公斤流向

台南市衛生局抽驗苦茶油檢出苯駢芘超標，3件不合格產品上游分別涉及雲林縣、嘉義市及台中市，其中嘉義市源發製油工廠曾供應126公斤苦茶油給台南市東山區聚興製油工廠，約6.5公斤已售出。嘉義市衛生局今天一早立即前往源發稽查，抽驗另批苦茶油並要求預防性停售，同步追查2批次產品下游流向。

台南又揪出3件苦茶油苯駢芘超標 原料製造分別來自雲林嘉義與台中

繼中聯油脂爆發致癌油案，嘉義製油廠苦茶油也被驗出「苯駢芘」汙染，台南市衛生局近期啟動「食用油品安全擴大抽驗專案」，針對全市製油工廠、販售業者及餐飲業等抽驗23件產品，其中查獲3件苦茶油苯駢芘超過衛生標準，市長黃偉哲今也與衛生局開記者會說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。