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苦茶油苯駢芘超標延燒雲林 2下游業者受波及、432公升油品急封存

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
苦茶油檢出苯駢芘超標風波持續擴大，雲林縣衛生局昨天、今天陸續接獲嘉義縣、台南市衛生局通報，確認縣內2家下游業者販售涉案油品，持續追查流向，其中山泉蜂蜜公司內尚有432公升油品存放於桶槽。圖／雲林縣衛生局提供
苦茶油檢出苯駢芘超標風波持續擴大，雲林縣衛生局昨天、今天陸續接獲嘉義縣、台南市衛生局通報，確認縣內2家下游業者販售涉案油品，持續追查流向，其中山泉蜂蜜公司內尚有432公升油品存放於桶槽。圖／雲林縣衛生局提供

苦茶油檢出苯駢芘超標風波持續擴大，雲林縣衛生局昨天、今天陸續接獲嘉義縣、台南市衛生局通報，確認縣內2家下游業者販售涉案油品。其中，宮北合作農場問題產品已於今年4月1日前全數售罄；另1家土庫鎮山泉蜂蜜有限公司仍有432公升苦茶油存放於油槽，已要求暫停使用並就地管制，持續追查產品流向。

衛生局表示，8月3日接獲嘉義縣衛生局通報，嘉義縣「源春製油廠」製造的問題苦茶油流向雲林2家業者，立即啟動跨縣市聯防機制，查核進貨來源、批號、數量、庫存及流向，並要求業者配合相關管制措施。

經查，宮北合作農場所販售的苦茶油由源春製油廠代工裝瓶，產品標籤則由合作農場提供，涉案產品已於今年4月1日前全數售出，後續未再向源春製油廠進貨。

今天衛生局再接獲台南市衛生局通報，7月23日在台南市北區販售業者抽驗宮北合作農場販售的苦茶油，檢出苯駢芘每公斤2.5微克，已要求相關產品全面下架。

另一家位於土庫鎮的山泉蜂蜜有限公司，則是向源春製油廠購入苦茶油後自行分裝、貼標販售，目前場內仍有432公升油品存放於桶槽，衛生局已要求業者立即停止使用並實施管制，後續將依檢驗及調查結果辦理。

衛生局長曾春美表示，針對問題油品，縣府依「先管制、再釐清」原則，除要求業者預防性下架相關產品，也持續透過上下游供應鏈逐層追查流向，全面掌握問題產品販售及使用情形，降低食品安全風險。

衛生局提醒，民眾若持有本案相關苦茶油產品，應暫停食用，並依業者退換貨機制辦理；後續將持續配合嘉義縣衛生局調查，並視調查進度適時對外公布最新資訊。

苦茶油檢出苯駢芘超標風波持續擴大，雲林縣衛生局昨天、今天陸續接獲嘉義縣、台南市衛生局通報，確認縣內2家下游業者販售涉案油品，持續追查流向。圖／雲林縣衛生局提供
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