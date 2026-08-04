台南抽驗市售苦茶油3件不合格其中1件源自台中 貿易商回應了

台南市衛生局日前針對市售苦茶油進行抽驗，共查獲3件產品苯駢芘不符規定，其中一處來源是位於台中的金品芳食品公司，林姓業者表示，他還沒接到台中市衛生局通知，他是貿易商，從中國進口苦茶籽和油再賣給國內下游業者，在中國先檢驗都合格，他在台灣會再全面檢驗，今年7月，他才送驗一批苦茶油、二批茶籽，都未驗出苯駢芘，下游油商自行送驗，也都合格。

林姓業者說，他賣油和苦茶籽到台南，收油的業者自行送驗都合格，他賣給台南這家商行是茶籽，對方再自行加工成苦茶油，他不知對方加工環節。他強調，自己都保存所有送驗報告，已盡貿易商應送驗責任。

台南市衛生局日前針對市售苦茶油進行抽驗，共查獲3件產品苯駢芘不符規定，經追查供應鏈，上游來源分別涉及雲林縣、嘉義市及台中市，相關案件已移請各地衛生局接續追查。