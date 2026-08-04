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盧秀燕批台糖未依「食安法」通報致癌油 林靜儀嗆：原料油是能吃膩？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長林靜儀回嗆，「脫膠原油是能吃膩？」如果標準如此，那台中市有去檢驗原料油苯駢芘嗎？聯合報系資料照
衛福部次長林靜儀回嗆，「脫膠原油是能吃膩？」如果標準如此，那台中市有去檢驗原料油苯駢芘嗎？聯合報系資料照

中聯油脂致癌油案延燒，台糖遭爆出早在5月就發現中聯油脂原油苯駢芘超標，卻未向主管機關通報，引發在野黨質疑。台中市長盧秀燕今天說，依「食安法」規定，不論食品產品或原料，若發現問題時依法都必須通報。對此，衛福部次長林靜儀回嗆，「脫膠原油是能吃膩？」如果標準如此，那台中市有去檢驗原料油苯駢芘嗎？

林靜儀今天在臉書公布大豆油製成表，原料經過驗收、去除雜質等處理後，經去油脫膠後形成「脫膠原油」，後續要再經過脫酸、脫色／脫臭等多項程序，最終形成「成品油」。福懋油採購交貨台南者為脫膠原油，她指出，從脫膠原油至食用油脂間，還要脫膠、脫臭等至少10程序，把製程中交易的脫膠原油當成上市販賣的食用油脂，「指控會不會差太多？」

「脫膠原油是能吃膩？」林靜儀指出，若原料也要通報，那台中市府有去檢驗食用油脂業者原料油的苯駢芘濃度嗎？在野黨拿蘇丹紅類比並不合理，蘇丹紅從頭到尾都不能出現在原料、製程中，而是被外來添加，原料、製程、產品任何一環節都不被允許殘留，苯駢芘則是在製造過程中有可能產生，流程裡面必須精煉處理去除，「再次強調食用油苯駢芘標準是成品油，不是原料油。」

不過，依「食安法」第3條第1款規定，食品是指「供人飲食或咀嚼之產品及其原料」，外界質疑，原料油為何不算食品？若為食品，為何台糖沒有通報義務？對此，林靜儀未正面回應，僅強調原料中含有蘇丹紅不被允許，但苯駢芘「就是在製油原料裡面，可能因溫度產生」，因此苯駢芘標準是針對食用油而非原料油。

林靜儀說，她從整件事得出兩個結論，第一是台糖以食用油脂苯駢芘標準把關精煉原料，難怪後面產品都能合格，第二為若真正關心食用油脂安全，「為何這麼多年地方主管機關，只要食藥署專案才去驗中聯？」

林靜儀今天在臉書公布大豆油製成表，原料經驗收、去除雜質等原料前處理後，經去油脫膠後形成「脫膠原油」，後續要再經過脫酸、脫色／脫臭等多項程序，最終形成「成品油」，而福懋油採購交貨台南者為脫膠原油。圖／食藥署提供
林靜儀今天在臉書公布大豆油製成表，原料經驗收、去除雜質等原料前處理後，經去油脫膠後形成「脫膠原油」，後續要再經過脫酸、脫色／脫臭等多項程序，最終形成「成品油」，而福懋油採購交貨台南者為脫膠原油。圖／食藥署提供

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