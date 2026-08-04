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台南查3件苦茶油苯駢芘超標 上游跨3縣市、嘉市急查126公斤流向

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市衛生局人員今天前往製油工廠稽查，實地查看製油設備及現場作業環境。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局人員今天前往製油工廠稽查，實地查看製油設備及現場作業環境。圖／嘉義市政府提供

台南市衛生局抽驗苦茶油檢出苯駢芘超標，3件不合格產品上游分別涉及雲林縣、嘉義市及台中市，其中嘉義市源發製油工廠曾供應126公斤苦茶油給台南市東山區聚興製油工廠，約6.5公斤已售出。嘉義市衛生局今天一早立即前往源發稽查，抽驗另批苦茶油並要求預防性停售，同步追查2批次產品下游流向。

台南市衛生局日前針對市售苦茶油進行抽驗，共查獲3件產品苯駢芘不符規定，經追查供應鏈，上游來源分別涉及雲林縣、嘉義市及台中市，相關案件已移請各地衛生局接續追查。

其中嘉義市部分，台南市東山區聚興製油工廠分別於2025年9月22日、今年3月30日，向嘉義市源發製油工廠購買7桶苦茶油，共126公斤，每桶18公斤，再自行分裝販售。

依目前清查結果，這批126公斤苦茶油約6.5公斤已售出，另有約119.5公斤封存。由於供貨業者源發製油工廠位於嘉義市，相關資料因此移請嘉義市政府衛生局進一步追查。

嘉義市衛生局表示，今天一早已派員前往源發製油工廠稽查，現場針對業者今年1月27日進貨批次的苦茶油抽樣送驗。在檢驗結果出爐前，已要求業者先採取預防性停售措施。

衛生局並同步追查本案涉及的2批次苦茶油流向，要求源發製油工廠今天彙整提供下游業者清單，並通知相關下游業者暫停販售、清查及回報現有數量，以掌握產品實際流向及庫存情形。

苦茶油苯駢芘超標事件延燒，嘉義市衛生局今天一早前往製油廠稽查，查核產品及進出貨相關資料。圖／嘉義市政府提供
苦茶油苯駢芘超標事件延燒，嘉義市衛生局今天一早前往製油廠稽查，查核產品及進出貨相關資料。圖／嘉義市政府提供

嘉義市衛生局追查問題苦茶油流向，稽查人員現場核對製油工廠進出貨資料。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局追查問題苦茶油流向，稽查人員現場核對製油工廠進出貨資料。圖／嘉義市政府提供

致癌沙拉油 苦茶油 台南

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