台南又揪出3件苦茶油苯駢芘超標 原料製造分別來自雲林嘉義與台中

繼中聯油脂爆發致癌油案，嘉義製油廠苦茶油也被驗出「苯駢芘」汙染，台南市衛生局近期啟動「食用油品安全擴大抽驗專案」，針對全市製油工廠、販售業者及餐飲業等抽驗23件產品，其中查獲3件苦茶油苯駢芘超過衛生標準，市長黃偉哲今也與衛生局開記者會說明。

黃偉哲表示，食安問題應回歸專業與法律規範，拒絕將食安議題政治化。台南市率先針對苦茶油等產品主動擴大抽驗，展現為市民把關食安的決心。他也澄清，外界將台糖新營油品事業部與食用油事件混為一談並不正確，該單位實際經營的是汽油業務，政治甩鍋不應「張冠李戴」。

衛生局長李翠鳳表示，市府繼先前完成25件大豆沙拉油抽驗後，自7月23日起再擴大抽驗苦茶油、胡麻油及芝麻油等產品共抽驗23件，包括苦茶油16件、胡麻油及芝麻油7件，昨天接獲檢驗結果，其中3件苦茶油檢出苯駢芘超標。

李翠鳳說明，不合格產品分別來自北區台南福利站、東山區聚興製油工廠及白河區德昌商號。其中，台南福利站販售的苦茶油由雲林縣宮北合作農場製造，檢出苯駢芘2.5微克／公斤，今年3月配送15瓶，目前僅剩2瓶，其餘13瓶約3公斤均已售出。

另，聚興製油工廠販售的苦茶油原料來自嘉義市源發製油工廠，去年9月及今年3月共進貨126公斤，經分裝後檢出苯駢芘2.1微克／公斤，目前已售出6.5公斤，庫存119.5公斤；德昌商號則以台中市金品芳食品公司提供的苦茶籽榨製90公斤苦茶油，檢出苯駢芘3.0微克／公斤，已售出45公斤，另有45公斤庫存。

衛生局表示，3項問題產品均已要求業者立即停止販售、下架封存，並移請雲林縣、嘉義市及台中市衛生局追查源頭及依法處辦。此外，近期也接獲新北市衛生局通報，針對「江醫師健康鋪子」販售的台灣苦茶油展開稽查，現場下架85瓶，後續將持續釐清進貨數量及產品流向。

李翠鳳強調，台南市主動規畫並擴大抽驗發現問題油品，針對檢驗不合格產品，均秉持「立即處置、全面追查、依法查處、公開透明」原則辦理，也呼籲下游業者在進貨時，可要求上游端出示SGS檢驗報告，一起守護食品安全，保障市民健康。

黃偉哲指出，目前法規對「原料」與「食品」界線仍有檢討空間，建議中央針對兼具雙重用途的上游原料建立更明確管理規範。他也強調，食安沒有藍綠政黨之分，台南市發現問題產品涉及台中、嘉義及雲林等縣市時，均第一時間主動通報，未來也將持續與各地合作，共同強化食品安全防線。

台南市衛生局日前前往製油工廠、販售業者及餐飲場所抽驗食用油，共抽驗23件產品，查獲3件苦茶油不符規定。圖／南市衛生局提供

台南市衛生局日前前往製油工廠、販售業者及餐飲場所抽驗食用油，共抽驗23件產品，查獲3件苦茶油不符規定。圖／南市衛生局提供

台南市衛生局長李翠鳳今說明食用油品安全擴大抽驗專案結果，公布查獲3件苦茶油苯駢芘超標，已要求業者全面下架封存。記者萬于甄／攝影