近2年首見！奧地利進口南瓜籽油苯駢芘超標 食藥署邊境攔截

致癌油風暴持續延燒，衛福部食藥署今天公布，於邊境攔截一批由保健食品原料供應業者「和司特股份有限公司」，自奧地利進口的南瓜籽油，檢出苯駢芘2.5ppb，超過法定上限2ppb。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，近期已對不分國別進口的苦茶油、大豆油鎖定其名稱及批號採加強抽批查驗，也針對「其他固定性植物油脂」採取加強抽批查驗至年底，抽驗比率為2至5成。

「和司特股份有限公司」為「保健食品原料、專利原料供應商」，劉芳銘指出，該公司報驗的奧地利南瓜籽油，檢出苯駢芘2.5ppb，依規定苯駢芘於直接供食或作為食品加工使用的油脂限量為每公斤2ppb以下，食藥署針對「和司特股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比率為100%，並針對「其他固定性植物油脂及其餾分物」採加強抽批，抽驗比率2至5成。

劉芳銘指出，這是近2年來首次有進口食用油脂檢出苯駢芘超標，上一次為日本進口木鱉果油，於113年10月22日檢出苯駢芘2.6ppb，經查和司特公司曾在112年進口一批南瓜籽油，但已全數屆期，市面上已無相關產品，該公司更早曾於105年12月21日，進口一批南瓜籽油，被檢出重金屬鎘超標。全國近3年來共169批南瓜籽油，食藥署抽驗38批，本批為第一批不合格。

艾斯奇餐飲股份有限公司報驗的日本白帶魚，檢出動物用藥孔雀綠0.7ppb，劉芳銘說，依據「動物用藥殘留標準」，孔雀綠於魚肉為不得檢出，這批共1.3公斤白帶魚在邊境需退運或銷毀，食藥署針對該公司在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比率為2至5成。據其官網說明，艾斯奇餐飲旗下品牌包括中式料理「總裁牛肉麵」及剛取得米其林一星的法式餐廳「SENS」。

一批由輸入業者「私宅咖哩炸雞」報驗的馬來西亞紅咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.018ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，燻蒸劑磷化氫於辣椒粉及印度扁豆皆為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.005ppm，劉芳銘指出，已針對「私宅咖哩炸雞」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。