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苦茶油食安風波燒向產地 阿里山小農盼查清楚別波及農民

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
問題苦茶油原料待查，阿里山小農盼釐清別傷嘉義苦茶產業。聯合報系資料照
問題苦茶油原料待查，阿里山小農盼釐清別傷嘉義苦茶產業。聯合報系資料照

嘉義苦茶油苯駢芘超標事件持續調查，源春製油廠日前聲稱部分產品苦茶籽向在地農民收購，讓原料來源成為關注焦點。阿里山鄉新美村是嘉義縣苦茶主要產區之一，當地一名種植約3公頃的莊姓小農表示，自己的苦茶籽從種植、採收到榨油都是自產自銷，沒有引進其他來源茶籽，希望衛生及檢調單位盡快查清問題油品原料及汙染環節，避免在地農民無辜受到波及。

莊姓小農表示，新美村不少農民種植苦茶，自己栽種面積約3公頃，並設置2座榨油機，採收後自行榨製苦茶油，從原料到成品都能掌握來源。

他說，自己的茶油籽都是自家種植，沒有向外引進其他茶油籽混合榨油，生產多少就賣多少，「賣完就沒有」，主要採自產自銷方式經營。目前他也沒有聽說村內其他小農有提供原料給源春。

源春日前發布澄清稿表示，國際機能食品「台灣苦茶油」使用的苦茶籽由源春向在地農民收購，並稱留有相關原料進貨單據，已提供主管機關釐清；至於其他產品，源春則稱原料由委託代工業者提供。目前相關說法及汙染原因仍待主管機關調查。

莊姓小農表示，食安問題攸關消費者健康，該查就要查清楚，也希望釐清究竟是原料或加工環節出了問題，不要因「在地農民」幾個字，讓正常種植、生產的嘉義苦茶農受到影響。

致癌沙拉油 苦茶油 食安 阿里山 農民

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