台糖要不要通報？ 專家：現行法規管的是「食用油」 關鍵仍在製程把關

中聯油脂苯駢芘事件延燒，外界質疑台糖早在5月就發現向中聯採購的粗油品質異常，是否應依法向主管機關通報？台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕表示，依照現行食安法及相關法規，通報義務主要針對已屬於「食用油」的產品，而非尚待精煉的粗油原料，台糖將不符合自家品質要求的原料退貨，依法並無通報義務。

吳焜裕指出，台糖採購大豆粗油原料前送驗時發現苯駢芘超標，因此拒收，屬於企業自主管理的一環。若依現行法規，食藥署管理的重點是最終上市販售的食品，而不是加工中的原料。粗油仍需經過脫膠、脫色、脫臭等精煉程序後，才能成為可供食用的沙拉油，因此不能直接套用食用油的管理標準。

吳焜裕說，食安法第15條雖規定食品不得含有危害人體健康的物質，但主管機關對於「危害人體健康」的認定，仍須回歸法定限量標準。苯駢芘目前的限量標準是針對「食用油」制定，尚未延伸至精煉前的粗油原料，若原料仍可透過後續製程去除污染物，並非法律所認定的違法產品。

吳焜裕表示，此次事件中，中聯油脂最大的問題不是原料本身，而是沒有透過適當製程將苯駢芘降到法規要求。根據國際研究及相關文獻，苯駢芘可藉由活性碳脫色等精煉技術有效去除，但中聯未充分運用相關製程控制，甚至白土添加量不足，才導致最終產品超標。

至於外界主張修法，將原料納入強制通報或管理，吳焜裕認為方向可以討論，但實務上困難不少。因為食品原料多來自天然環境，包括黃豆、苦茶籽、稻米等，本來就可能含有微量環境汙染物，重點應放在加工過程能否有效去除，而非要求所有原料完全零汙染。

不過，台灣仍可參考國際作法，強化食品原料品質管理，例如針對黃豆建立熱損率等品質分級制度，要求作為食品加工用途的原料須符合一定品質標準，降低高風險原料進入食品供應鏈的機率。

吳焜裕強調，食品安全管理不可能完全杜絕環境汙染物存在，而是必須透過原料篩選、製程控制及最終產品檢驗等層層把關，確保上市產品符合國家標準。「真正該守住的，是消費者吃進肚子裡的食用油。」應檢討業者是否有能力透過製程，將汙染物有效降至法定標準以下。