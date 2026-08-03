聽新聞
0:00 / 0:00

超標苦茶油 原料並非同一來源

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義縣源春製油廠代工的苦茶油被驗出苯駢芘超標，嘉縣衛生局追查，六個批次由永豐餘生技公司透過威加公司委託源春製造、兩批次是國際機能食品公司向源春下單，初步研判兩者苦茶籽來源不同，但還無法斷定原料端或製程出問題，日前進廠採樣檢驗，結果預計本周出爐，再釐清哪個階段出問題。

嘉義地檢署表示，已分「他字」案偵辦，交由調查局嘉縣調查站調查。

源春昨第二度聲明，國際機能食品公司委託製造「台灣苦茶油」產品，原料是向在地農民收購，留有相關原料進貨單，已將單據提供主管機關。

源春指出，威加公司委託代工的產品永豐餘生技公司「在地金花小菓苦茶油」、威加公司販售的「高仰三苦茶油」及庭茂農業生技公司「庭茂苦茶油」，原料苦茶籽都是威加提供，廠方僅將加工後的桶裝油品，交給威加委託亞世家企業公司分裝、包裝、貼標，對威家後續銷售商品的名稱、通路等都不知情。

不過，衛福部長石崇良昨說，目前無法從源春提具的相關單據確認苦茶籽來源是哪家在地小農，嘉義縣衛生局僅表示，已蒐集相關事證，交由檢調調查。

嘉義縣衛生局查出，源春去年十二月廿日以九二○○公斤苦茶籽生產八批苦茶油，共一一四桶、二○五二公斤，之後全數運往雲林縣亞世家企業分裝及貼標，另外，約一二○○公斤苦茶籽製成七八○瓶、每瓶五百毫升，製造日期為去年十二月廿六日，產品全交付國際機能食品，源春已無庫存。

致癌沙拉油 苦茶油

延伸閱讀

苦茶油食安疑雲延燒 源春發聲澄清代工及原料來源

源春2項苯駢芘超標苦茶油原料不同源 衛生局追查供應鏈釐清汙染原因

超標苦茶油原料成謎 源春說詞前後不一

4品牌8批次 問題苦茶油來自源春製油廠

相關新聞

超標苦茶油 原料並非同一來源

嘉義縣源春製油廠代工的苦茶油被驗出苯駢芘超標，嘉縣衛生局追查，六個批次由永豐餘生技公司透過威加公司委託源春製造、兩批次是國際機能食品公司向源春下單，初步研判兩者苦茶籽來源不同，但還無法斷定原料端或製程出問題，日前進廠採樣檢驗，結果預計本周出爐，再釐清哪個階段出問題。

南市查台糖 高市府：責任屬中聯

台糖五月即發現中聯油脂油品苯駢芘超標，遭質疑未通報製油工廠所在的高雄市政府，高雄市衛生局兩度發新聞稿表示，問題油品未進入台糖廠區及製程，通報責任屬於中聯。台糖公司設在台南，台南市衛生局昨天也舉行食品安全專案會議啟動調查，將釐清案件及相關責任。

追究台糖？石崇良：我不了解這個邏輯

台中地檢揭露台糖五月即得知中聯油脂苯駢芘超標，但並未通報主管機關。衛福部長石崇良昨表示，經高雄市衛生局調查，確認為粗膠原油檢驗結果，並非最終食用油品檢驗，依法無須強制通報，說要追究台糖、高雄市衛生局，「我就不了解這個邏輯」。

台糖自清 採購原料 非通報義務人

台糖公司遭質疑事先知情中聯油脂苯駢芘超標卻隱匿未通報，台糖昨天表示，台糖採購的是原料、不是產品，並非食安法所要求的通報義務人，與南僑等廠商的狀況不同。經濟部說，通報義務不應無限上綱，將持續要求台糖以更高食安標準自我要求，並在高雄市政府督導下完成更多自主檢查項目。

在野痛批 毒油起點 5月知情的台糖

毒油風暴延燒，台中地院法官揭露五月就經台糖公司反映苯駢芘超標。北市研考會主委殷瑋說「本周最震驚：毒油案真正起點，竟然是五月就知情的台糖」。藍營自台中市長盧秀燕以降，全力砲轟毒油案。藍委柯志恩、洪孟楷批，台糖身為國營企業，處理態度難以接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。