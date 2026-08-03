超標苦茶油 原料並非同一來源

嘉義縣源春製油廠代工的苦茶油被驗出苯駢芘超標，嘉縣衛生局追查，六個批次由永豐餘生技公司透過威加公司委託源春製造、兩批次是國際機能食品公司向源春下單，初步研判兩者苦茶籽來源不同，但還無法斷定原料端或製程出問題，日前進廠採樣檢驗，結果預計本周出爐，再釐清哪個階段出問題。

嘉義地檢署表示，已分「他字」案偵辦，交由調查局嘉縣調查站調查。

源春昨第二度聲明，國際機能食品公司委託製造「台灣苦茶油」產品，原料是向在地農民收購，留有相關原料進貨單，已將單據提供主管機關。

源春指出，威加公司委託代工的產品永豐餘生技公司「在地金花小菓苦茶油」、威加公司販售的「高仰三苦茶油」及庭茂農業生技公司「庭茂苦茶油」，原料苦茶籽都是威加提供，廠方僅將加工後的桶裝油品，交給威加委託亞世家企業公司分裝、包裝、貼標，對威家後續銷售商品的名稱、通路等都不知情。

不過，衛福部長石崇良昨說，目前無法從源春提具的相關單據確認苦茶籽來源是哪家在地小農，嘉義縣衛生局僅表示，已蒐集相關事證，交由檢調調查。

嘉義縣衛生局查出，源春去年十二月廿日以九二○○公斤苦茶籽生產八批苦茶油，共一一四桶、二○五二公斤，之後全數運往雲林縣亞世家企業分裝及貼標，另外，約一二○○公斤苦茶籽製成七八○瓶、每瓶五百毫升，製造日期為去年十二月廿六日，產品全交付國際機能食品，源春已無庫存。