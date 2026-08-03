南市查台糖 高市府：責任屬中聯

台糖五月即發現中聯油脂油品苯駢芘超標，遭質疑未通報製油工廠所在的高雄市政府，高雄市衛生局兩度發新聞稿表示，問題油品未進入台糖廠區及製程，通報責任屬於中聯。台糖公司設在台南，台南市衛生局昨天也舉行食品安全專案會議啟動調查，將釐清案件及相關責任。

台中地院前天揭露，台糖早於五月中通報中聯油脂三一一油槽原料油檢驗不合格，高雄市衛生局前天深夜及昨天上午兩度發新聞稿指出，台糖稱本來預計該批半成品原料油自福懋（委由中聯代工生產）購入後，台糖會再精煉，但依合約，中聯該批油品交貨前，需經ＳＧＳ檢驗報告合格，才可出貨給台糖。

高雄衛生局指出，台糖發現檢驗不符合約驗收標準，因此未採購收貨，油品未進入台糖廠區及製程，三一一油槽屬半成品原料油，食藥署於中聯查廠時，已掌握該批油槽，封存且無外流，依食安法規定，這批半成品原料油如有問題，通報責任屬於中聯。

高雄市衛生局表示，經查台糖實際採購的原料油來自三○一號油槽，與出問題的油槽並不相同，台糖並無涉及食藥署先前公布的問題油品批號。

台南市衛生局指出，昨舉行食品安全專案會議，立即啟動台糖公司權責事項行政調查，目前掌握資訊，台糖已就檢出異常原料依契約辦理拒收，相關原料未流入市場，因此未涉及市售產品流通。若台糖有未依食品安全衛生管理法善盡管理或通報等法定責任，將依法究辦。