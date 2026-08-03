台糖自清 採購原料 非通報義務人

台糖公司遭質疑事先知情中聯油脂苯駢芘超標卻隱匿未通報，台糖昨天表示，台糖採購的是原料、不是產品，並非食安法所要求的通報義務人，與南僑等廠商的狀況不同。經濟部說，通報義務不應無限上綱，將持續要求台糖以更高食安標準自我要求，並在高雄市政府督導下完成更多自主檢查項目。

台糖指出，公司除了從美國進口黃豆榨油之外，因不足額而外購的黃豆粗油原料均採公開招標。至於今年黃豆粗油採購量三百萬公斤，由福懋公司得標請中聯代工出貨。台糖人員於五月十一日赴台中中聯公司進行取貨前送驗，五月十五日（周五）下班後取得檢驗報告，得知苯駢芘為十四．七ｐｐｂ、高於規範標準二ｐｐｂ，五月十八日（周一）即告知福懋，該槽粗油不符合提貨標準而拒收、將油留在台中。之後福懋也換貨給台糖。

台糖表示，這批「未進貨」問題原料，並非食安法所要通報的「食品」範圍。食安法第三條第一款「產品」及「原料」分屬不同概念，中聯油供貨的是粗膠原油，是製造食品油脂的「原料」、並非產品，不適用食安法第七條第五項的通報義務，台糖並無違法。

其次，台糖表示，這批粗膠原油「原料」自始至終被鉛封在中聯油廠內，台糖因檢驗不合格而「拒收」，從未進入台糖的供應鏈、工廠、倉庫，也未進行任何運送或加工，情況與南僑等其他業者是自主檢驗「自身食品產品」，而與發現檢出苯駢芘不符規定的情況完全不同。

經濟部指出，食安議題需要更多人共同把關，但通報義務不應無限上綱。若餐廳去菜市場買菜，要求採購人員把看到所有有爛菜葉的攤販都通報主管機關，這是檢舉達人想做的事情，而不是食品業者的義務。