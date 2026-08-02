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苦茶油食安疑雲延燒 源春發聲澄清代工及原料來源

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苦茶油食安疑雲延燒 源春發聲澄清代工及原料來源

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
問題苦茶油污染原因待查，代工業者再發聲說明產銷流程。圖／截圖自源春製油廠官網
問題苦茶油污染原因待查，代工業者再發聲說明產銷流程。圖／截圖自源春製油廠官網

嘉義源春製油廠捲入苦茶油苯駢芘超標風波，今天再發布澄清稿，針對不同產品原料來源及代工關係進一步說明。源春表示，國際機能食品販售的「台灣苦茶油」，苦茶籽確由源春向在地農民收購；但永豐餘生技「在地金花小菓苦茶油」等另外3項產品，苦茶籽均由威加國際提供，源春僅負責加工榨油。

源春表示，「台灣苦茶油」由該廠代工，苦茶籽是向在地農民收購，並留有相關原料進貨單據可稽，目前已將單據提供主管機關釐清。

至於永豐餘生技「在地金花小菓苦茶油」、威加國際販售的「高仰三苦茶油」，以及庭茂農業生技販售的「庭茂苦茶油」，源春表示，均由威加委託代工，這些產品使用的苦茶籽則由威加提供。

源春澄清，該廠僅將加工後的桶裝油品交由威加委託的亞世家企業進行分裝、包裝及貼標，再由威加自行銷售；源春對威加後續銷售商品名稱、通路及廣告內容均不知情。

源春表示，前述油品經檢測苯駢芘超過限量後，已立即通知下游通路下架，並停止製造、加工及販售，同時檢討整體加工製造流程，後續將配合主管機關調查。

苦茶油 食安 永豐餘生技 致癌沙拉油

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