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影／台糖遭質疑問題油未通報 石崇良：與南僑延遲通報不同

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
衛福部長石崇良（中）下午針對台糖遭質疑5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而退貨，卻並未通報衛生單位，強調脫膠原油屬於半成品，並非「食安法」所針對的食用油品記者蘇健忠／攝影
衛福部長石崇良（中）下午針對台糖遭質疑5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而退貨，卻並未通報衛生單位，強調脫膠原油屬於半成品，並非「食安法」所針對的食用油品記者蘇健忠／攝影

衛福部長石崇良下午針對台糖遭質疑5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而退貨，卻並未通報衛生單位，強調脫膠原油屬於半成品，並非「食安法」所針對的食用油品，依法並無強制通報規範，與先前南僑明知食用油品不符合檢驗標準卻未通報情況不同。

石崇良指出，食藥署依據「食安法」所訂定的苯駢芘標準是針對「食用油品」，對於「脫膠原油」等半成品並非一體適用。針對台糖一案，石崇良強調，業者為落實HACCP（危害分析重要管制點），訂有對脫膠原油的允收標準，並透過檢驗發現苯駢芘14.7ppb，不符合其允收標準，因此退貨、換購另一批油品，與先前南僑拿到食用油品、檢出苯駢芘含量超標卻未通報的情況不同。

目前經高雄市衛生局調查，已確認台糖檢驗的是脫膠原油，而非最終食用油品，因此依法並無強制通報規範，且該批油品遭台糖退貨後，仍存放於中聯油廠區內，並未流入市面，中聯油明知油品不符標準，卻並未及時通報，隱匿通報、繼續釋出不合標準的食用油品是最該被譴責的地方。

石崇良表示，台糖除嚴格控管各項節點，2026年更以自主檢驗12次，高雄市衛生局則抽驗12次，中聯油脂案發生後，食藥署也檢驗其8個樣本，結果都合格，顯示只要業者落實自主管理，油品安全就相對沒問題。

衛福部長石崇良下午針對台糖遭質疑5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而退貨，卻並未通報衛生單位，強調脫膠原油屬於半成品，並非「食安法」所針對的食用油品，依法並無強制通報規範，與先前南僑明知食用油品不符合檢驗標準卻未通報情況不同。記者蘇健忠／攝影
衛福部長石崇良下午針對台糖遭質疑5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而退貨，卻並未通報衛生單位，強調脫膠原油屬於半成品，並非「食安法」所針對的食用油品，依法並無強制通報規範，與先前南僑明知食用油品不符合檢驗標準卻未通報情況不同。記者蘇健忠／攝影

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