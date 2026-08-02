台糖早知苯駢芘超標未通報？ 石崇良提三點澄清：與中聯、南僑情況不同

中聯油脂致癌油案延燒，台中地檢法官揭露台糖5月就反映苯駢芘超標，但卻僅通報中聯油脂換貨，未通報主管機關。國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委陳昭姿等人，紛紛指控台糖5月私下通報中聯的食用油苯駢芘超標，認為台糖比南僑更早發現，為何台糖無需開罰，甚至認為中聯致癌油案的真正起點，是5月就知情的台糖。

衛福部長石崇良今晚參加家庭醫學醫學會115年度會員大會，並於會前受訪表示，對於台糖5月驗出「粗膠原油」苯駢芘超標，做出三點說明，將事件向大家說明清楚。第一、食藥署依「食安法」第17條規定，是針對食用油品訂出苯駢芘標準，並非針對半成品油品。因此，台糖為落實HACCP於原料「粗膠原油」訂出允收檢驗標準，並於5月15日驗出粗膠原油的苯駢芘為14.7ppb，超出2ppb允收標準，隨即退貨且購買了另一批。所以，這與中聯製造食用油品並完成出貨的情形不同。

石崇良指出，台糖事件經高雄市衛生局調查後，確認這是粗膠原油的檢驗結果，並不是最終食用油品的檢驗，依法沒有要求強制通報，但南橋所進貨的是食用油品，當檢驗出苯駢芘超標2ppb標準時，因沒有通報而由台北市衛生局查明後，依法開罰300萬元。

其次，台糖為落實自主管理，在製油各項節點進行嚴格控管，今年已自主檢驗12次，同時高雄市衛生局也抽驗了12次，食藥署也進行8次樣本抽驗，總計32次都是檢驗合格。若業者能落實自主管理，其實油品安全相對沒有問題。至於，當時沒有允收的粗膠原油仍然存在中聯油脂廠，並沒有釋出到市場，所以請大家放心。

第三、高雄市衛生局在這段期間，依食安法41條規定落實監督、 稽查跟抽驗，因為高市衛生局積極動作，讓業者無法僥倖才能確保食用油的安全，這是對食安最好的示範。所以，現在說要去追究台糖、追究高雄市衛生局，「我就不了解這個邏輯」。

對於，行政院正在修「食安法」，往後是否應該納入半成品、原料等檢驗標準？石崇良說，油品各個製程有所差異，不可能訂出各項標準，而是應落實HACCP，訂定各節點相關檢驗標準，再透過製程調整依風險程度進行製程的調整，以達成符合標準的成品，有如衛福部不會去制定熱損粒率的標準，同樣的也不會去制定脫膠粗油的標準，而是應落實HACCP。

石崇良指出，原豆第一道產出的是脫膠原油，熱損粒率是一個預警指標，其產生苯駢芘超標的風險較高，所以這不是絕對，但應該把它視為是一個查核點，進行製程的調整，目前全世界也沒有定出熱損粒率的一致標準。

至於，中聯油脂明知出產油品苯駢芘超標，但沒有及時通報，讓衛福部無法及時回收，如此隱匿通報，並繼續釋這些不合標準的食用油品，這是最大該被譴責的地方，從調查報告也指出，業者應有風險分級概念，在原料驗收標準方面，就像這次的台糖在原料驗收訂立標準，在製程中也要根據風險等級去調整製程，增加節點控制跟檢驗，確保所有最終產品合格，這是衛福部要求的重點。

對於苦茶油事件，石崇良說，經食藥署與嘉義縣衛生局初步調查發現，目前沒有辦法從製造商源春製油廠提具的相關單據，確認苦茶籽來源是哪一家在地小農，但在查廠過程發現，業者有很多冷凍的中國大陸進口苦茶籽，所以才會說，基本上，業者進口冷凍苦茶籽是從中國大陸進口，其所稱的在地小農來源，到底證據在哪裡還在釐清，因此也請檢調協助。