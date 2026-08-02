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源春2項苯駢芘超標苦茶油原料不同源 衛生局追查供應鏈釐清汙染原因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局追查問題苦茶油，力守食品安全。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局追查問題苦茶油，力守食品安全。圖／嘉義縣政府提供

嘉義源春製油廠代工苦茶油爆出苯駢芘超標，嘉義縣衛生局持續追查，目前掌握「在地金花小菓苦茶油」及「台灣苦茶油」2項超標產品，雖都由源春代工生產，但苦茶籽來源不同，前者由委託代工的威加國際提供，後者則由源春向苦茶籽農民收購，相關供應鏈及製程仍待進一步釐清。

衛生局表示，永豐餘生技「在地金花小菓苦茶油」檢出苯駢芘2.9 μg/kg，超過限量2.0 μg/kg。永豐餘向威加國際採購，再由威加委託源春代工，所使用的苦茶籽原料由威加提供。

源春2025年12月20日以9200公斤苦茶籽生產8批苦茶油，共114桶、2052公斤，之後全數運往雲林縣亞世家企業分裝及貼標。

另國際機能食品「台灣苦茶油」批號TG01，檢出苯駢芘2.6 μg/kg，同樣由源春代工，但約1200公斤苦茶籽原料是由源春向農民收購，共製成780瓶、每瓶500 mL，製造日期為2025年12月26日，有效日期至2027年12月25日。產品全數交付國際機能食品，源春已無庫存。

衛生局已通知相關縣市下游業者停止販售，辦理下架及回收，並要求源春提出產品銷毀及改善計畫。另7月29日抽驗1件苦茶油，由食藥署攜回檢驗，結果預計8月4日出爐，後續再依結果處置。

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苦茶油苯駢芘超標 嘉義源春製油廠停業、衛生局檢討製作流程

嘉義源春製油廠代工苦茶油爆出苯駢芘超標，食藥署追查4品牌、8批次問題油品均指向源春。嘉義縣衛生局今天表示，源春目前已停業，採樣檢驗結果預計下周出爐，後續將檢討製作流程，相關稽查結果也會陳報中央；源春則發布聲明，表示汙染原因及來源仍待釐清，已配合下架並暫停營業。

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