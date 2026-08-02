源春2項苯駢芘超標苦茶油原料不同源 衛生局追查供應鏈釐清汙染原因

嘉義源春製油廠代工苦茶油爆出苯駢芘超標，嘉義縣衛生局持續追查，目前掌握「在地金花小菓苦茶油」及「台灣苦茶油」2項超標產品，雖都由源春代工生產，但苦茶籽來源不同，前者由委託代工的威加國際提供，後者則由源春向苦茶籽農民收購，相關供應鏈及製程仍待進一步釐清。

衛生局表示，永豐餘生技「在地金花小菓苦茶油」檢出苯駢芘2.9 μg/kg，超過限量2.0 μg/kg。永豐餘向威加國際採購，再由威加委託源春代工，所使用的苦茶籽原料由威加提供。

源春2025年12月20日以9200公斤苦茶籽生產8批苦茶油，共114桶、2052公斤，之後全數運往雲林縣亞世家企業分裝及貼標。

另國際機能食品「台灣苦茶油」批號TG01，檢出苯駢芘2.6 μg/kg，同樣由源春代工，但約1200公斤苦茶籽原料是由源春向農民收購，共製成780瓶、每瓶500 mL，製造日期為2025年12月26日，有效日期至2027年12月25日。產品全數交付國際機能食品，源春已無庫存。

衛生局已通知相關縣市下游業者停止販售，辦理下架及回收，並要求源春提出產品銷毀及改善計畫。另7月29日抽驗1件苦茶油，由食藥署攜回檢驗，結果預計8月4日出爐，後續再依結果處置。