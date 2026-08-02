4品牌8批次 問題苦茶油來自源春製油廠

繼中聯油大豆油驗出一級致癌物苯駢芘後，採冷壓製成的苦茶油也爆出食安疑慮，永豐餘等四品牌、八批次檢出苯駢芘。衛福部食藥署昨指出，八批問題苦茶油皆來自嘉義縣源春製油廠，因業者無法提出原料來源，已勒令停工。衛福部初判，源春疑使用中國大陸進口苦茶籽製油，原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，全案已報請檢方協助偵辦。

中聯廠長5月知超標 消極不通報

此外，中聯公司廠長陳明榮日前一百萬元交保遭撤銷，台中地院昨重開羈押庭將他收押。法官揭露，陳男五月就知苯駢芘超標，卻消極不通報，直到消息走漏、吹哨者行動，他才「不得不」通報，這與食藥署最初指稱由中聯「主動通報」不符。

致癌油風暴連環爆，連淨綠色科技上月廿一日自主通報「連淨苦茶油」驗出苯駢芘超標後，永豐餘在上月廿九日也主動通報，旗下產品「在地金花小菓苦茶油」苯駢芘達二點九ppb，超過標準二ppb上限。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，永豐餘通報後追查流向，發現永豐餘是向威加公司購買苦茶油品，再由威加公司找亞世家企業，將其油品分裝並貼標成永豐餘的產品「在地金花小菓苦茶油」；而威加的苦茶油品來源為源春製油廠。源春也供貨庭茂農技、高仰三，相關產品經採檢均檢出苯駢芘超標。

七月卅一日，食藥署再接獲國際機能公司自主通報，指出旗下產品「台灣苦茶油」也檢出苯駢芘超標，他們的產品從原料、包材也統統是由源春製油廠提供。

標榜冷壓 但製成溫度達攝氏100度

劉芳銘說，永豐餘、威加、庭茂、國際機能總計四品牌，八批次油品皆源自源春，其中六批是由同一批原料製成，源春製油廠雖標榜採「冷壓」製成苦茶油，但製成溫度卻達攝氏一百度以上，現場要求源春出示原料苦茶油籽來源證明。源春聲稱來自嘉義小農，卻無法佐證，因此報請檢警調查，疑慮產品已全數要求下架，而庫存一五○公斤自製油品也要求停止販售。

衛福部長石崇良表示，苦茶油的原料苦茶籽在台灣的產量不多，九成五都仰賴進口，無論是永豐餘或是源春製油廠，雖稱使用在地苦茶籽，卻無法證明，高度懷疑源春的苦茶籽是向大陸進口。大陸苦茶油苯駢芘限量為十ppb，台灣僅二ppb，推測原料烘烤過程恐容許較高含量，導致油品超標。

不過，源春製油廠向衛生局表示，是用在地小農的原料，並稱其來自永豐餘；永豐餘則否認提供原料，雙方說法矛盾。源春隨後發表聲明，原料來自威加。

國際機能食品創辦人江守山呼籲，政府應檢驗苦茶籽的苯駢芘，並擴大普查食用油。石崇良表示，將依風險高低展開專案稽查，第一波先針對苦茶油，至於食用油量僅次於大豆油的棕櫚油，將再評估是否納入稽查。