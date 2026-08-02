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4品牌8批次 問題苦茶油來自源春製油廠

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真曾健祐／綜合報導
嘉義縣源春製油廠代工生產苦茶油被檢出苯駢芘超標，衛生局到工廠稽查並勒令停工，但問題批次已全數出貨，只能抽驗其他批次送驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣源春製油廠代工生產苦茶油被檢出苯駢芘超標，衛生局到工廠稽查並勒令停工，但問題批次已全數出貨，只能抽驗其他批次送驗。圖／嘉義縣政府提供

繼中聯油大豆油驗出一級致癌物苯駢芘後，採冷壓製成的苦茶油也爆出食安疑慮，永豐餘等四品牌、八批次檢出苯駢芘。衛福部食藥署昨指出，八批問題苦茶油皆來自嘉義縣源春製油廠，因業者無法提出原料來源，已勒令停工。衛福部初判，源春疑使用中國大陸進口苦茶籽製油，原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，全案已報請檢方協助偵辦。

中聯廠長5月知超標 消極不通報

此外，中聯公司廠長陳明榮日前一百萬元交保遭撤銷，台中地院昨重開羈押庭將他收押。法官揭露，陳男五月就知苯駢芘超標，卻消極不通報，直到消息走漏、吹哨者行動，他才「不得不」通報，這與食藥署最初指稱由中聯「主動通報」不符。

致癌油風暴連環爆，連淨綠色科技上月廿一日自主通報「連淨苦茶油」驗出苯駢芘超標後，永豐餘在上月廿九日也主動通報，旗下產品「在地金花小菓苦茶油」苯駢芘達二點九ppb，超過標準二ppb上限。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，永豐餘通報後追查流向，發現永豐餘是向威加公司購買苦茶油品，再由威加公司找亞世家企業，將其油品分裝並貼標成永豐餘的產品「在地金花小菓苦茶油」；而威加的苦茶油品來源為源春製油廠。源春也供貨庭茂農技、高仰三，相關產品經採檢均檢出苯駢芘超標。

七月卅一日，食藥署再接獲國際機能公司自主通報，指出旗下產品「台灣苦茶油」也檢出苯駢芘超標，他們的產品從原料、包材也統統是由源春製油廠提供。

標榜冷壓  但製成溫度達攝氏100度

劉芳銘說，永豐餘、威加、庭茂、國際機能總計四品牌，八批次油品皆源自源春，其中六批是由同一批原料製成，源春製油廠雖標榜採「冷壓」製成苦茶油，但製成溫度卻達攝氏一百度以上，現場要求源春出示原料苦茶油籽來源證明。源春聲稱來自嘉義小農，卻無法佐證，因此報請檢警調查，疑慮產品已全數要求下架，而庫存一五○公斤自製油品也要求停止販售。

衛福部長石崇良表示，苦茶油的原料苦茶籽在台灣的產量不多，九成五都仰賴進口，無論是永豐餘或是源春製油廠，雖稱使用在地苦茶籽，卻無法證明，高度懷疑源春的苦茶籽是向大陸進口。大陸苦茶油苯駢芘限量為十ppb，台灣僅二ppb，推測原料烘烤過程恐容許較高含量，導致油品超標。

不過，源春製油廠向衛生局表示，是用在地小農的原料，並稱其來自永豐餘；永豐餘則否認提供原料，雙方說法矛盾。源春隨後發表聲明，原料來自威加。

國際機能食品創辦人江守山呼籲，政府應檢驗苦茶籽的苯駢芘，並擴大普查食用油。石崇良表示，將依風險高低展開專案稽查，第一波先針對苦茶油，至於食用油量僅次於大豆油的棕櫚油，將再評估是否納入稽查。

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觀察站／地方查 中央跟 食安五環失守

苦茶油含苯駢芘案延燒，冷壓苦茶油的苯駢芘究竟從何而來，至今仍無定論。衛福部昨將問題指向原料，質疑業者使用中國大陸進口苦茶籽，才導致油品苯駢芘超標。從中聯油事件到如今苦茶油事件，衛福部始終把焦點放在原料，未正面檢視政府在食安五環中應負起的源頭管理、製程監督與稽查責任，令人質疑政府是否想守住食安防線。

苦茶油超標 學者：鎖定「直火烘烤」原料油品稽查

國內八批苦茶油被檢出苯駢芘超標，且全數來自嘉義一家「源春製油廠」，衛福部長石崇良稱「高度懷疑」業者使用中國大陸進口苦茶籽，並於烘乾過程產生致癌物。學者分析，苯駢芘除在高溫下容易產生，未經精煉的油品也可能殘留來自原料苯駢芘，建議政府要求業者提供原料供應商，鎖定由「直火烘烤」原料製成的油品擴大稽查。

農民 憂辛苦建立國產苦茶品牌受連累

致癌苦茶油案連環爆，農民指苦茶油為國人常用食用油，品牌、製油工法及壓榨規模各有不同，市場價差極大，原料可能來自中國大陸，台灣栽種苦茶籽不可能以高溫烘烤，應是在後端加工製程產生苯駢芘。在地農民深怕辛苦建立的國產品牌遭受池魚之殃，籲衛福部與司法單位盡速釐清問題原料來源及汙染真相，還本土苦茶油一個公道。

超標苦茶油原料成謎 源春說詞前後不一

致癌苦茶油接連爆，新北市日前接獲國際機能食品公司自主通報後，即下架問題產品，食藥署追查均由嘉義縣源春製油廠製造，縣府勒令源春停工，嘉義地檢署分案追查原料來源與供應鏈，目前源春指稱問題原料是上游廠商提供，但無法提出證明；永豐餘生技否認供料後，源春又稱原料來自威加，說詞反覆。

中聯油脂隱匿 5月就知超標 廠長陳明榮收押

致癌油品風暴延燒，台中地院昨重開中聯油脂廠長陳明榮羈押庭，裁定收押禁見。法官揭露，台糖公司早在五月就向中聯通報油品苯駢芘異常，比南僑公司六月通報超標更早，陳明知食安危機卻消極不通報，直到消息走漏、吹哨者檢舉，才「不得不」通報，與食藥署最初稱中聯「主動通報」完全不符。對此，食藥署未正面回應，僅表示將依規定請所轄衛生局瞭解其情形。

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