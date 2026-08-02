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觀察站／地方查 中央跟 食安五環失守

聯合報／ 本報記者林琮恩

苦茶油含苯駢芘案延燒，冷壓苦茶油的苯駢芘究竟從何而來，至今仍無定論。衛福部昨將問題指向原料，質疑業者使用中國大陸進口苦茶籽，才導致油品苯駢芘超標。從中聯油事件到如今苦茶油事件，衛福部始終把焦點放在原料，未正面檢視政府在食安五環中應負起的源頭管理、製程監督與稽查責任，令人質疑政府是否想守住食安防線。

賴政府延續並升級蔡政府食安五環政策，提出「食安五環二點○」，賦予中央更多責任。第一環強調源頭管理，整合跨部會食安警訊；第三環要求中央、地方跨部會聯合稽查，打擊黑心廠商。然而，無論是中聯致癌油案，或此次苦茶油苯駢芘事件，都是下游業者通報後，政府才被動啟動稽查，等到介入時，多項產品早已流入市面。從源頭監測到後市場稽查，政府層層失守，與食安宣示的目標，形成強烈反差。

石崇良將苦茶油案矛頭指向「疑似」來自大陸的苦茶籽，中聯油案經衛福部委託外部專家調查後，也認為大豆原料風險較高。然而，全球各國均未針對食用油脂原料訂定苯駢芘等疑慮物質檢驗標準，我國也僅針對食用油成品訂有苯駢芘殘留上限。

換言之，無論問題出在原料、製程或精煉環節，都不影響政府必須負起監督責任。過度聚焦原料來源，反讓社會忽略真正該檢討應是食安的監督機制，民眾在意的從來不是致癌物來自哪一批原料，而是政府能否確保你我每天吃下肚的食用油安全無虞。

政府從行政院到衛福部上下口徑一致，強調「查到哪、公布到哪」，但中聯油事件發生廿多天後，衛福部才成立專家小組進廠調查；苦茶油則是在地方接連查獲違規產品後，中央才赴嘉義源春製油廠採樣。種種跡象顯示，政府早已淪為「業者查到哪，政府才查到哪；地方查到哪，中央才跟到哪」。與其將心力放在原料來源的政治攻防，不如全面檢討食安監測、源頭管理與稽查制度，讓食安五環真正發揮功效。

致癌沙拉油

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