農民 憂辛苦建立國產苦茶品牌受連累

致癌苦茶油案連環爆，農民指苦茶油為國人常用食用油，品牌、製油工法及壓榨規模各有不同，市場價差極大，原料可能來自中國大陸，台灣栽種苦茶籽不可能以高溫烘烤，應是在後端加工製程產生苯駢芘。在地農民深怕辛苦建立的國產品牌遭受池魚之殃，籲衛福部與司法單位盡速釐清問題原料來源及汙染真相，還本土苦茶油一個公道。

農民指出，國產苦茶原料供應有限，大陸進口苦茶籽價格遠低於國產，市場長年存在巨大價差，被驗出含苯駢芘的問題油，不能排除原料源自大陸；目前源春製油廠等涉案業者雖稱問題原料來自上游供應商，但也有業者聲稱原料源自嘉義山區，讓本土農友相當焦慮，深怕國產茶油形象大受打擊。

嘉義徐姓農友說，在地主要栽種油脂含量高的大果油茶，以及產量稀少的台灣原生小果油茶（短柱山茶）。不論什麼品種，採收後均採用日照曝曬或低溫電爐烘乾，絕不會以「高溫火烘」，標準採烘流程並不會產生苯駢芘，推測問題應該出在後端加工製程，仍需衛生單位調查釐清。

嘉義縣府農業處則表示，近年配合農業部農糧署積極輔導農民種植油茶，提供每公頃最高五萬元的獎勵與資材補助，致力提升國產油料自給率。農民與業界齊聲喊話主管機關盡快完成調查、釐清責任，避免事件擴大重創本土苦茶油產業。