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超標苦茶油原料成謎 源春說詞前後不一

聯合報／ 記者黃于凡魯永明林媛玲／連線報導
苦茶油含苯駢芘案延燒，農民深怕本土品牌遭連累。圖為嘉縣栽植日照曝曬的苦茶籽。 圖／讀者提供
苦茶油含苯駢芘案延燒，農民深怕本土品牌遭連累。圖為嘉縣栽植日照曝曬的苦茶籽。 圖／讀者提供

致癌苦茶油接連爆，新北市日前接獲國際機能食品公司自主通報後，即下架問題產品，食藥署追查均由嘉義縣源春製油廠製造，縣府勒令源春停工，嘉義地檢署分案追查原料來源與供應鏈，目前源春指稱問題原料是上游廠商提供，但無法提出證明；永豐餘生技否認供料後，源春又稱原料來自威加，說詞反覆。

衛福部食藥署昨公布八件苯駢芘超標苦茶油，均由源春製油廠製造，源春昨天未營業，業者向衛生局稱原料是上游廠商提供，苯駢芘超標的苦茶油批次今年一月已全數出貨。

嘉縣衛生局初步追查，苯駢芘超標苦茶油為永豐餘委託威加公司生產，威加再委託源春製造，已責令全面回收產品，依法銷毀，防止流通。局長趙紋華說，獲報後即責令源春停止加工、生產及販售產品。業者曾於五月自主檢驗合格，工廠內已無超標苦茶油批次，另抽驗一件苦茶油產品，結果最快下周出爐。

源春向衛生局自述原料由永豐餘提供，完成後交亞世家公司出貨。永豐餘生技昨澄清，從未提供苦茶籽或其他製油原料，且先前已向威加國際明確提出須使用台灣在地金花小菓苦茶籽的規格要求，下單前經威加業務窗口確認兩處契作地，當年度十月採收的原料量可支應永豐餘預定需求，威加也曾出具產品聲明，載明原料品種及產地來源為阿里山。

永豐餘生技表示，坊間報導源春所稱「製油原料由永豐餘提供」，與實際交易及供應流程不符，已要求相關單位釐清，不實陳述造成的損害，必要時依法追究。

但源春製油廠隨後發出聲明指出，原料來自威加，而此案主管機關已介入調查，將持續釐清汙染原因及來源，為維護消費者權益及食品安全，經銷商及合作通路等相關產品已主動配合預防性下架，製油廠暫時停業。消費者若對產品有任何疑慮，製造日期為去年十二月至今年七月內的產品，不論是否開封，可持原商品或交易憑證向原購買廠商退貨。

國際機能公司自主通報苯駢芘超標的「台灣苦茶油」，新北市已要求業者於自有門市的「江醫師健康舖子」下架，並要求業者從寬、從簡賠償消費者。

致癌沙拉油 苦茶油

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