中聯油脂隱匿 5月就知超標 廠長陳明榮收押

致癌油品風暴延燒，台中地院昨重開中聯油脂廠長陳明榮羈押庭，裁定收押禁見。法官揭露，台糖公司早在五月就向中聯通報油品苯駢芘異常，比南僑公司六月通報超標更早，陳明知食安危機卻消極不通報，直到消息走漏、吹哨者檢舉，才「不得不」通報，與食藥署最初稱中聯「主動通報」完全不符。對此，食藥署未正面回應，僅表示將依規定請所轄衛生局瞭解其情形。

民眾黨主席黃國昌昨也在臉書指出，中聯油脂參加七月四日食藥署關鍵會議的共有三個人，除了同被羈押禁見的余凌冲，另外兩人之一就是陳明榮，是臭不可聞的官商勾結，行政院長卓榮泰從余凌冲被揭露出席會議迄今整整兩天，現在又一個有參加會議的人被羈押，還要躲多久？何時要給全民一個交代？

中聯大豆油苯駢芘超標，中檢先後已將中聯總經理余凌冲，及泰山企業前任、現任總經理沈怡均、蔡國樑收押。陳明榮原由中院裁定一百萬元交保，檢方抗告成功後，中院法官昨裁定收押禁見，成致癌油品案第四名羈押被告。

中院裁定理由指出，依檢察官提出事證顯示，陳明榮擔任中聯煉油廠長，直屬總經理管轄，也是中聯管理代表、食品安全小組負責人。今年五月台糖告知中聯油品苯駢芘檢驗超標後，陳明榮就了解情況和繼續生產的風險，部屬告知事態嚴重；南僑公司六月也檢驗發現成品油苯駢芘超標，並透過上游福壽公司輾轉傳達至中聯。

中院表示，陳明榮確知食安危害性擴大，中聯與相關公司會商時陳也出席，仍未通報，直到消息走漏、吹哨者採取行動，陳才不得不通報主管機關，可見他之前消極不通報、不停工的態度。

中院表示，陳明榮在中聯雖非唯一決策者，但可影響決策力，涉犯食安法第四十九條第二項嫌疑重大；審酌陳在法庭上的答辯態度隨事證蒐集、事實逐漸呈現而調整，有推諉情況，仍有串供、滅證之虞，裁定他收押禁見。

據了解，中聯進口黃豆製油，製程中需經脫膠、中和（脫酸）、脫色及脫臭等程序，最終才成為市售的可食用油，台糖向中聯購買半成品「脫膠油（粗油）」再自行精煉，做成食用油或其他產品，驗出苯駢芘含量異常高，因「脫膠油」仍不得食用，法令上卻無苯駢芘限量標準，但超標異常可能影響下游產品，因此台糖早在五月就向中聯反應。