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苦茶油風波延燒 源春製油聲明：去年12月至今年7月產品可退貨
針對苦茶油檢出苯駢芘含量超標事件，嘉義縣源春製油廠今天發聲明表示，近日威加國際股份有限公司委託代工永豐餘苦茶油，及國際機能食品股份有限公司委託生產之苦茶油產品，苯駢芘經檢驗含量超過法規標準，目前由主管機關介入調查，汙染原因及來源由衛生局持續釐清。
源春製油廠表示，為維護消費者權益及食品安全，將秉持負責任態度，已主動配合主管機關辦理商品預防性下架相關作業，並暫時停業配合釐清。也同步通知所有經銷商及合作通路預防性下架相關商品，避免有消費者疑慮。
源春製油廠表示，如消費者對產品有任何疑慮，源春製油廠苦茶油相關產品，製造日期為2025年12月起至今年7月內者，不論商品是否已開封、是否已食用，可持原商品或交易憑證向原購買廠商辦理退貨。
源春製油廠強調，維護消費者健康為一貫理念，承諾全力配合主管機關釐清並辦理相關作業，如有任何最新進展或食安資訊，將於第一時間公告，敬請消費者及合作夥伴安心。對於此次事件造成各位的困擾，敬請各界理解、包容與支持。
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