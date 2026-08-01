苦茶油苯駢芘超標⋯衛福部矛頭指向大陸原料 專家籲對1類油脂擴大稽查

國內共8批苦茶油被檢出苯駢芘超標，且全數來自嘉義一家「源春製油廠」，衛福部長石崇良稱「高度懷疑」中國大陸進口苦茶籽，於烘乾過程中產生致癌物，但現階段不考慮擴大稽查對象至其他油品。學者分析，苯駢芘除在高溫下容易產生，未經精煉的油品也可能留有來自原料的苯駢芘。專家建議，政府應要求業者提供原料供應商，鎖定由「直火烘烤」原料製成油品擴大稽查。

全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，植物油榨油原料多為植物種子，因含水率問題需進行一定程度烘乾，建議食藥署將調查方向鎖定為「原料經直火烘乾」油品，尤其以木柴、生質燃料等有機物作為燃料，產生多環芳香烴風險更高，部分國家使用廢輪胎等物品作為助燃劑，應要求食用油脂業者提供原料供應商烘乾方式，鎖定已被國際認證為高風險因子的「直火烘乾」加強稽查。

台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕指出，苯駢芘存在環境中，苦茶籽生長過程中也可能受到汙染而含有苯駢芘，除在高溫製程中產生，冷壓、低溫煉製的油品，也可能因製程中精煉不完全，導致原料中的苯駢芘未被去除，食用油脂把關應把握「若未經精煉，必須控制原料，若有精煉，應控制製程」作法。另，因食安稽查人力有限，應要求業者加強內部管控。

外界關注，政府是否就全台食用油脂進行大規模稽查，衛福部指出目前僅鎖定大豆油、苦茶油二類類油脂。吳焜裕說，我國基層稽查人力有限，主要任務應就後市場產品把關，加上食品工廠基於維護商業機密，多不願外部人士進入其工廠調查製程，食用油脂業者應自我檢測煉製的粗油是否符合多環芳香烴相關標準，若發現苯駢芘超標，應在製程中使用吸附劑處理，落實自我品管。

蘇偉碩指出，即使原料經檢驗合格，因其脂溶性特性，也恐在製程中出現濃縮效果，導致苯駢芘超標依現行檢驗量能，難以針對全國各式油品進行稽查，政府應訂出風險高低，分級稽查，原料經直火烘乾風險最高，其次為間接烘乾，而製程中「未經脫色」或脫色不徹底，也恐導致苯駢芘無法去除，近期苦茶油超標數值均在臨界值，可能與業者強調天然、未完全脫去天然色素有關。