嘉義源春製油廠停工 苦茶油產品全面預防性下架

永豐餘、國際機能等業者通報，苦茶油檢出苯駢芘，8批問題油源頭皆指向嘉義源春製油廠；嘉縣衛生局今天表示，已要求此廠停工，苦茶油產品全面預防性下架，並釐清產品原料來源。

嘉義縣衛生局在29日接獲通知源春製油廠苦茶油出問題，連夜前往稽查，此業者以「前店後廠」模式，於自家店面及官方網站販售自行產製油品。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，當日即責令業者全面停止製造、加工及販賣相關產品，所生產苦茶油全面預防性下架，並同步要求業者停工。

趙紋華說，昨天針對「國際機能食品股份有限公司」委託「源春製油廠」客製化產品苯駢芘超標案，立即調訊業者進行訪談，追查發現此批產品「台灣苦茶油」，商品標示由「國際機能食品股份有限公司」提供油廠張貼，共計生產780瓶，已全數於今年1月交付國際機能食品股份有限公司。

趙紋華說，衛生局已立即責令業者全面啟動回收作業，並依法辦理銷毀，以防止問題產品持續流通市場；後續將持續追蹤回收及銷毀執行情形，如發現有隱匿、規避或其他違反食品安全相關法令情事，將依法嚴辦究責。

至於衛福部長石崇良指發生問題的源春苦茶籽原料可能是從中國進口，趙紋華說明這批原料是委託製油的公司透過中間商交由源春榨油，所以源春不清楚苦茶籽來源，還必須詳查；不過源春也向中國進口苦茶籽榨油，已針對源春產品抽查檢驗，下星期檢驗出爐，再向大眾公告。

源春則表示，事情發生後，已配合衛生局要求工廠完全停工，門市也停止營業，現靜待相關單位調查。

嘉義地檢署表示，有關媒體報導苦茶油苯駢芘超標案，由於情節剛曝光，立即指派檢察官分他案偵辦，並指揮法務部調查局嘉義縣調查站及警察機關全面展開調查；同時，檢方也已接獲衛福部食品藥物管理署報請協助，正全力追查「源春製油廠」苦茶籽原料來源與流向。