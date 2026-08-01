國際機能苦茶油95度冷壓苯駢芘仍超標 江守山喊「不解」籲查原料產地

苦茶油接連爆發苯駢芘超標事件，其中由源春製油廠協助代工製造的威加及國際機能公司的苦茶油也超標，其中國際機能自主向新北市衛生局通報。國際機能創辦人、腎臟科醫師江守山表示，4月自主檢驗並未測出，今年7月中檢驗並於31日拿到報告，發現超標2.6ppb。不過苦茶籽都是雲林在地提供給源春代工，採95度冷壓製造，不解苯駢芘怎麼產生。

食藥署於今年7月31日接獲國際機能公司通報，其委託源春製油廠製造「台灣苦茶油500ml」檢出苯駢芘2.6ppb，不符2ppb的標準，食藥署已立即會同新北市衛生局前往查核。

經查，案內產品由國際機能公司委託源春廠製造，原料及包材皆由源春廠提供，該批問題苦茶油生產共780瓶，其中1瓶業者自主送驗、773瓶於其門市及官方網站販售予一般消費者；另有1批效期在2028年5月24日，共599瓶，尚未出貨，新北市衛生局已要求全部下架回收。

江守山今受訪表示，苦茶油今年4月檢驗未超標，7月中旬送驗，7月31日取得檢驗報告，檢出苯駢芘2.6ppb。品牌長期使用雲林苦茶籽，並自行採購原料後交由代工廠製造，從未使用中國大陸進口苦茶籽。

江守山說，加上苦茶油採間接加熱方式製作，就像鍋子一樣中間比較熱、旁邊比較涼，溫度不均勻，且油上面隔了一層不鏽鋼才是苦茶籽，是全程控制在95℃以下，理論上不可能生成苯駢芘。一般普遍認為苯駢芘須在約200℃以上開始形成，300℃時才會大量產生，因此對此次檢出超標也深感不解。

江守山表示，難道台灣的環境汙染有那麼厲害嗎？因為苦茶籽本身就被汙染也是有可能，這一次中獎的苦茶籽不只一家，政府應該去查查苦茶籽產地，採收以後曬乾的時候，有沒有可能在還沒有加工製成油品之前，表面的皮就被汙染，或是旁邊有瀝青廠等造成。若是這樣的話，大概只有橄欖油可能是絕對安全的，因為目前看冷壓溫度95度都還不能確保安全，那到底要怎麼辦？

另外，會不會在源春代工過程中與其他批油品交叉汙染，江守山說，賴給加工廠比較快，但他認為不是，就算前一鍋苦茶籽裡面有苯駢芘，照理論上來講，前一批製造的被驗出應該苯駢芘至少會超標國際機能委託製作的一倍以上。

江守山表示，不過從目前各家檢驗的超標結果並未有超標數倍的情況，大概都只超標一些而已，建議政府應該檢驗原料苦茶籽，並了解為什麼中國大陸進口苦茶籽製作，及台灣的苦茶籽製作都有超標問題。