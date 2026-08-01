苦茶油食安風暴延燒嘉義製油廠停工　嘉檢火速分案偵辦追查原料來源

國內苦茶油食安風暴持續擴大，累計已有8件苦茶油遭驗出致癌物「苯駢芘」超標，且產品流向遍及多家業者。嘉義縣源春製油廠因被查出為相關問題產品的代工製造廠，已遭嘉義縣衛生局勒令停工。嘉義地檢署也火速分案偵辦，指揮調查局及警方全面追查，同時配合衛生福利部食品藥物管理署，釐清苦茶籽原料來源及流向，追究是否涉及不法。

嘉義地檢署表示，媒體揭露苦茶油苯駢芘超標事件後，立即由檢察官主動分案偵辦，並指揮法務部調查局嘉縣調查站及警察機關展開調查，全面清查相關供應鏈。同時，食藥署也正式函請檢方協助，希望盡速查明源春製油廠所使用苦茶籽原料的真正來源，以及產品流向，確保問題產品不再流入市面，全力維護國人食品安全。

衛福部長石崇良受訪指出，台灣本土苦茶籽產量有限，約95％仰賴進口。經調查，目前兩批被驗出苯駢芘超標的產品，不論是永豐餘相關產品或國際機能食品公司的產品，都來自嘉義縣源春製油廠代工製造。

石崇良表示，雖然業者宣稱原料來自在地，但始終無法提出完整的來源證明，因此高度懷疑使用的是進口苦茶籽，甚至不排除來自中國大陸。他指出，苯駢芘通常是在高溫烘乾或烘焙過程中產生，如果製程控制不當，就可能導致含量超標。

食藥署公布調查結果顯示，目前國內8件苦茶油苯駢芘超標案件，均由嘉義縣源春製油廠製造。嘉義縣衛生局獲報後，7月29日晚間立即前往工廠稽查，並依法勒令停止加工、生產及販售，工廠目前未對外營業。

衛生局指出，源春製油廠向稽查人員表示，問題批次苦茶油早已全數出貨，因此廠內已無相同批次產品可供採樣。不過，衛生局仍另外抽驗其他批次苦茶油送驗，最快下周可望公布檢驗結果，以確認是否還有其他產品受到影響。

針對永豐餘生技委託生產的「在地金花小菓苦茶油」，嘉義縣衛生局表示，經查該產品是由永豐餘委託威加公司，再由威加委託源春製油廠代工製造。源春製油廠則向衛生局自述，相關原料是由永豐餘公司提供，完成製油後，再交由雲林縣亞世家公司負責出貨配送至永豐餘及威加等公司。不過，永豐餘生技隨即發表聲明，嚴正否認曾提供苦茶籽或其他製油原料給源春製油廠。

永豐餘表示，公司僅向威加國際提出產品規格要求，明確要求使用台灣在地金花小菓苦茶籽。下單前，威加國際也確認契作農地當年度採收量足以供應需求，因此才預留訂單。威加國際更曾出具正式產品聲明，載明原料品種及產地均為阿里山。

永豐餘強調，媒體報導及源春製油廠所稱「製油原料由永豐餘提供」，與實際交易流程不符，已要求相關單位盡速釐清，並保留依法追究不實陳述及損害賠償的權利。目前公司也持續配合主管機關調查，希望盡快釐清真正的原料來源及供應鏈。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，源春製油廠5月自主送驗產品且檢驗合格，但此次因跨縣市流通案件，涉及供應鏈及原料來源複雜，後續將由中央統籌調查。衛生局除持續追蹤產品回收情形，也將等待最新抽驗結果，若再發現違規情形，將依法嚴辦。

隨著檢調、食藥署及地方衛生單位同步展開調查，這起苦茶油食安事件已從單純產品檢驗，擴大至原料來源、代工製造及供應鏈管理等層面，究竟問題出在原料、製程或標示不實，仍有待司法及主管機關進一步釐清。