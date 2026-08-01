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源春拿不出原料證明 石崇良：疑進口中國大陸超標原料 釀苦茶油事件

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
國內接連爆發數起苦茶油苯駢芘超標案件，衛福部長石崇良今受訪表示，台灣苦茶籽的產量並不多，9成5都是進口，經過調查兩批不論是在永豐餘或是國際都是來自嘉義源春的製油廠，原料雖稱是在地，但卻沒辦法舉出貨品來源，高度懷疑屬於進口且是中國大陸進口的苦茶籽。記者翁唯真／攝影
國內接連爆發數起苦茶油苯駢芘超標案件，衛福部長石崇良今受訪表示，台灣苦茶籽的產量並不多，9成5都是進口，經過調查兩批不論是在永豐餘或是國際都是來自嘉義源春的製油廠，原料雖稱是在地，但卻沒辦法舉出貨品來源，高度懷疑屬於進口且是中國大陸進口的苦茶籽。記者翁唯真／攝影

國內接連爆發數起苦茶油苯駢芘超標案件，衛福部長石崇良今受訪表示，台灣苦茶籽的產量並不多，9成5都是進口，經過調查兩批不論是在永豐餘或是國際機能都是來自嘉義源春的製油廠，原料雖稱是在地，但卻沒辦法舉出貨品來源，高度懷疑屬於進口且是中國大陸進口的苦茶籽，且在「烘乾」的過程當中產生的機會是最高的。

石崇良今出席「115年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪表示，台灣的苦茶籽的產量並不多，這一些苦茶油主要來源是以進口占了大概是95%。這一次事件到目前為止都是屬於比較小型製油廠，屬於「前店後廠」的方式。

石崇良說，接連報發苯駢芘超標的廠商，可能來源都是屬於中國大陸的苦茶籽。不過在大陸的苯駢芘，標準是10個ppb、台灣是2ppb。因此從原料上面先要求先停止再進行製造，並由地方衛生局去協同南區食藥署分署呢，再進一步的釐清，預計近期就會啟動稽查。

目前除懷疑原料有問題外，是否還有其他原因導致，石崇良說，苦茶油製造過程中，基本上溫度並不高，跟苯駢芘在製程當中會因為高溫而產生，在特性上是比較不一樣，所以比較高度的懷疑還是「原料處理」，也就是在「烘乾」的過程當中產生的機會是最高的。

石崇良表示，每一個油品屬性、特性不太一樣。食用油脂的部分大概近60%屬於大豆油，大豆油在這一次大概已經是處理得差不多。其次就是棕櫚油，基本上產生苯駢芘的風險相當低，是因為它的原料跟製程關係。以近期苦茶油為例，按照統計苦茶油在台灣全年食用油品的供應占率而言，大概是在0.1%左右，一年大概差不多1000公噸，算是一個比較小眾市場油品。

石崇良說，針對這次苦茶油事件將先進行專案稽查，將會根據整個風險分析的結果，去進行精準的品質的控管，因此會全面性的「檢視」，但是會依照它的「風險程度」來做這個分級的管理，近期將進行全面油品的分析跟輔導方案。

致癌沙拉油 石崇良 苦茶油 永豐餘

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