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苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工 農民憂本土苦茶波及盼速查真相

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工，農民憂本土苦茶波及盼速查真相，圖為嘉縣栽植的苦茶樹。 圖／讀者提供
苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工，農民憂本土苦茶波及盼速查真相，圖為嘉縣栽植的苦茶樹。 圖／讀者提供

國內接連爆發8起苦茶油致癌苯駢芘超標案件，引發消費者恐慌。衛福部食藥署今天公布產品流向，問題產品皆由嘉義縣源春製油廠製造，嘉義縣衛生局稽查勒令停工，擴大抽驗廠內其他批次苦茶油，檢驗結果下周公布。農民指出，國內苦茶原料供應量有限，中國進口苦茶籽價格遠低於國產，市場長期存在明顯價差，質疑問題原料是否來自中國進口，呼籲衛福部及司法單位盡速查明釐清原料來源及汙染原因，避免本土苦茶油遭到汙名化，影響辛苦建立的國產品牌與市場信譽。

源春製油廠業者向衛生局表示，問題原料均由上游供應商提供，目前相關來源待進一步追查。不過，由於先前涉案業者曾宣稱使用的苦茶來自嘉義縣山區，讓苦茶農擔心事件衝擊國產苦茶油形象。徐姓農民指出，嘉義目前栽種油茶樹以大果油茶為主，屬早期引進栽培品種，油脂含量高，是目前市場主要榨油原料；至於小果油茶，是台灣原生的短柱山茶，產量相對較少。

一般而言，不論大果或小果油茶，採收後皆採日照曝曬或低溫電爐烘乾方式處理，不會使用高溫火烘，因此農民認為，正常採收與乾燥流程不致產生苯駢芘，原因可能在後端加工製程，待衛生單位調查釐清。縣府農業處表示，近年積極輔導農民種植油茶，配合農業部農糧署推動「油茶新植獎勵作業原則」，提供整地、有機肥、有機資材、種苗及覆蓋等補助，每公頃最高5萬元獎勵，受理時間每年8月1日至10 月31日，由各地農會受理申請，希望持續提升國產油料作物自給率。

由於苦茶油向來是國人常用食用油之一，但因原料來源、製油工法、品牌及壓榨規模不同，市場價格差異相當大。此次連環爆發苯並芘超標事件，不僅衝擊消費信心，也讓本土苦茶農憂心遭受池魚之殃，期盼主管機關儘速完成調查，釐清責任與污染來源，避免事件持續擴大，重創國產苦茶油產業。

苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工，農民憂本土苦茶波及盼速查真相，圖為嘉縣栽植的苦茶樹。 圖／讀者提供
苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工，農民憂本土苦茶波及盼速查真相，圖為嘉縣栽植的苦茶樹。 圖／讀者提供

苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工，農民憂本土苦茶波及盼速查真相，圖為嘉縣栽植日照曝曬的苦茶籽。 圖／讀者提供
苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工，農民憂本土苦茶波及盼速查真相，圖為嘉縣栽植日照曝曬的苦茶籽。 圖／讀者提供

苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工，農民憂本土苦茶波及盼速查真相，圖為嘉縣栽植日照曝曬的苦茶籽。 圖／讀者提供
苦茶油致癌風暴延燒嘉義縣製油廠停工，農民憂本土苦茶波及盼速查真相，圖為嘉縣栽植日照曝曬的苦茶籽。 圖／讀者提供

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