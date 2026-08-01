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致癌油案第4人遭收押！中聯廠長100萬交保遭撤…重開羈押庭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地院今裁定中聯廠長陳明榮。聯合報系資料照
台中地院今裁定中聯廠長陳明榮。聯合報系資料照

中聯致癌油風暴持續延燒，台中地檢署7月發動3波大搜索查食安，前後已將中聯總經理余凌冲，泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑等3人聲押禁見獲准，中聯廠長陳明榮前經台中地院100萬元交保，檢方抗告成功，中院今再開庭後裁定陳收押禁見，是致癌油案第4名遭收押被告。

台中地檢7月9日第一波搜索，先將中聯總經理余凌冲依食品安全衛生管理法等聲押禁見，台中地院10日予以2000萬元交保，檢方抗告成功，中院16日再開羈押庭，認為余與相關人員「有刻意隱匿，或編輯相關訊息內容」，裁定收押禁見，是致癌油案首度遭收押的被告。

中檢22日第二波搜索聲押中聯廠長陳明榮，中院以陳男是否屬於「食品業者」檢察官未盡舉證義務等理由，23日裁定100萬元交保。

檢方24日發動第三波搜索，認定泰山公司前總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑，同樣涉嫌違反食安法均聲押禁見，中院25日開庭長達8個小時，檢、辯長期間攻防後，法官認為沈、蔡嫌疑重大，所屬職員有刪除訊息、相簿截圖滅證，2人就職務交接相互推諉、串證，裁定雙雙收押禁見。

陳明榮100萬元交保部分，檢方23日當庭抗告，台中高分院認為陳是中聯煉油廠長，對油品品質、食安，當有監測、管理義務及權限，且他案發前就和相關人員有隱匿案情共識，昨31日撤銷發回重裁。

中院今上午10點再開羈押庭，中檢指派檢察官康存孝、翁嘉隆到場蒞庭，主張陳男應收押理由，中院開庭至今下午1點，裁定陳男收押禁見。

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