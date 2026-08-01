致癌苦茶油連環爆 嘉義製油廠：製油原料是永豐餘提供

國內接連爆發8起苦茶油苯駢芘超標案件，衛福部食藥署今天公布流向，均由嘉義縣源春製油廠製造，嘉義縣衛生局追查並勒令停工，工廠今天未開放營業。業者向衛生局自述原料為上游廠商提供，因超標苦茶油批次均已出貨，衛生局另抽驗廠區其他批次苦茶油，結果將在下周出爐。

衛生局表示，苯駢芘超標苦茶油經查為永豐餘公司委託威加公司生產，威加公司再委託源春製油廠製造，源春製油廠業者自述苯駢芘超標「永豐餘在地金花小菓苦茶油」的原料為永豐餘公司提供，完成後交由雲林縣亞世家公司出貨，分送至永豐餘及威加等公司。

此外，國際機能食品公司委託源春製油廠客製化產品苯駢芘超標案，經查商品標示由國際機能食品公司提供油廠張貼，共生產780瓶，1月已全數交付國際機能食品股份有限公司，立即責令業者全面啟動回收作業，並依法辦理銷毀，以防止問題產品持續流通市場。

衛生局長趙紋華說，獲報立即在7月29日連夜至源春製油廠工廠稽查，責令業者停止加工、生產及販售產品。業者曾於5月自主檢驗合格，因工廠內已無超標苦茶油批次，另抽驗一件苦茶油產品，結果最快將在下周出爐，因苯駢芘超標案件涉及跨縣市，將由中央主責調查。

嘉義縣源香製油廠代工生產苦茶油苯駢芘超標，嘉義縣衛生局到工廠稽查勒令停工，另抽驗其他批次送驗。圖／嘉義縣政府提供