快訊

高雄又傳毒駕害命！ 闖紅燈撞飛62歲騎士「拖行350公尺」機車都起火

半世紀首次空拍機出動！幫基隆地標22.5米高巨型觀音像「洗澎澎」

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市啟動校園問題油品團體訴訟協助機制 16校曾使用問題批次

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹市啟動校園問題油品團體訴訟協助機制。聯合報系資料照
竹市啟動校園問題油品團體訴訟協助機制。聯合報系資料照

針對中聯油脂股份有限公司大豆沙拉油檢出苯駢芘超過食品安全衛生管理法限量標準事件，新竹市政府經比對確認，共有16所學校曾於5月使用中央公告問題批次油品。教育處第一時間完成相關學校供餐紀錄、食材驗收資料及油品使用情形清查，並要求完整保存驗收及使用紀錄，持續配合中央主管機關及衛生單位辦理後續處置，全力維護學生、家長及教職員權益。

市長高虹安表示，學生健康與校園食安是市府重視的施政重點。中央公布新增問題批號後，市府立即清查校園使用情形，召集16所使用問題油品學校召開專案會議，要求落實家長溝通、健康關懷、資訊公開及資料保存。市府也將提供行政協助，協助有意願者參與團體訴訟，依法維護學生、家長及教職員權益。

高虹安表示，依行政院消費者保護處協調機制，本案學生及教職員部分由台灣消費者保護協會承辦校園團體訴訟。教育處已通知各校協助辦理，相關資訊將公告於校網，並協助家長、學生及教職員了解申請資格、文件及流程，保障自身權益。

高虹安指出，為減輕家長行政負擔，各校將統一協助收件及彙整資料，再送交台灣消費者保護協會辦理，家長無須自行寄送文件。參與團體訴訟應備文件包括團體訴訟請求人基本資料表、請求權讓與同意書、未與業者達成和解切結書及相關佐證文件，未滿18歲學生須由法定代理人簽名同意。總收件截止日期為今年10月30日，惟各校收件期限仍依各校公告辦理。

高虹安表示，市府將持續掌握案件進度，配合中央及相關單位辦理後續作業，並協助學校提供家長資訊與行政支援，維護學生、家長及教職員權益。教育處提醒，符合資格且有意參與團體訴訟者，請依各校公告期限備妥文件提出申請，由學校統一彙整送件。相關資訊可至「台灣消費者保護協會－致癌沙拉油校園團體訴訟專區」查詢

致癌沙拉油 校園 高虹安 食安 新竹

延伸閱讀

竹市16校爆用41桶問題油 高虹安：全面停用涉案品牌、啟動求償

南市府稱營養午餐無毒油破功 20校受影響…教育局承諾助求償

毒油燒入校園！北市府將協助師生團訟 最高可索賠逾30萬

青花驕也有！中市續追中聯問題油流向 王品旗下麻辣鍋品牌15分店中招

相關新聞

致癌苦茶油連環爆 嘉義製油廠：製油原料是永豐餘提供

國內接連爆發8起苦茶油苯駢芘超標案件，衛福部食藥署今天公布流向，均由嘉義縣源春製油廠製造，嘉義縣衛生局追查並勒令停工，工廠今天未開放營業。業者向衛生局自述原料為上游廠商提供，因超標苦茶油批次均已出貨，衛生局另抽驗廠區其他批次苦茶油，結果將在下周出爐。

8批致癌苦茶油全來自「源春製油廠」 原料來源不明食藥署報請檢警偵辦

國內接連爆發數起苦茶油苯駢芘超標案件，包括永豐餘在地金花小菓苦茶油、威加高仰三苦茶油、庭茂苦茶油、國際機能台灣苦茶油均被檢出苯駢芘不符標準。衛福部食藥署今天公布流向圖，目前爆出苯駢芘超標的苦茶油，全數由同一家製造廠，即位於嘉義縣的「源春製油廠」製造，該署北區管理中心主任劉芳銘說，該公司已被要求停工，食藥署帶回1件檢體進行檢驗，並報檢方協助偵查。

致癌油案第4人遭收押！中聯廠長100萬交保遭撤…重開羈押庭收押

中聯致癌油風暴持續延燒，台中地檢署7月發動3波大搜索查食安，前後已將中聯總經理余凌冲，泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑等3人聲押禁見獲准，中聯廠長陳明榮前經台中地院100萬元交保，檢方抗告成功，中院今再開庭後裁定陳收押禁見，是致癌油案第4名遭收押被告。

竹市啟動校園問題油品團體訴訟協助機制 16校曾使用問題批次

針對中聯油脂股份有限公司大豆沙拉油檢出苯駢芘超過食品安全衛生管理法限量標準事件，新竹市政府經比對確認，共有16所學校曾於5月使用中央公告問題批次油品。教育處第一時間完成相關學校供餐紀錄、食材驗收資料及油品使用情形清查，並要求完整保存驗收及使用紀錄，持續配合中央主管機關及衛生單位辦理後續處置，全力維護學生、家長及教職員權益。

台南抽驗32件麵製品苯甲酸全過關 衛生局教挑選、保存撇步

為維護市民食用麵食類產品衛生安全，台南市衛生局今年1月至7月間，針對轄內超市、量販店、餐飲業、市場、夜市、學校等場所抽驗油麵、意麵、烏龍麵、水餃皮等各式麵製品共32件，檢驗防腐劑苯甲酸，檢驗結果均符合規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。